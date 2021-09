ensenyament

La Conselleria d’Educació de les Illes torna ajornar la dotació del professorat de serveis a la comunitat

L’STEI Intersindical denuncia que no han tornar a sortir, en el tràmit d’adjudicacions setmanal, una cinquantena de places de professorat tècnic de serveis a la comunitat, tal com s’havia compromès la Conselleria d’Educació. Aquestes places, que afecten uns 50 centres educatius, ja s’havien d’oferir la setmana passada, però es varen ajornar una setmana per “problemes tècnics”, en paraules de la Conselleria.

El sindicat lamenta la manca de celeritat de l’Administració en la dotació d’aquests professionals d’atenció a la diversitat, que fan una tasca cabdal a l’hora de detectar i tractar les problemàtiques de l’alumnat més vulnerable i de les seves famílies. Amb l’agreujant que, amb el nou endarreriment, no podran arribar als centres fins a començaments del mes d’octubre.

L’STEI Intersindical reclama la dotació immediata d’aquest personal i fa una crida, una vegada més, perquè la Conselleria sigui més sensible a les necessitats de la comunitat educativa i perquè posi els mitjans necessaris per a una educació inclusiva de veritat.