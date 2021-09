Homenatge

L’STEI Intersindical recorda Paulo Freire en el centenari del seu naixement

L’STEI Intersindical reivindica el mestratge de l’autor de “Pedagogia de l’oprimit”, la seva obra més coneguda. Freire va creure sempre en una educació alliberadora on hi ha diàleg, creativitat, reflexió, emancipació i solidaritat entre les persones. Per això el varen empresonar al Brasil i fugí a Xile, on va continuar la seva tasca fins a la caiguda del president Allende. Després seguí amb la seva tasca a universitats americanes i durant molts anys a Europa, fins a la seva tornada al Brasil el 1980.

Una de les aportacions més valuoses de Freire a la pedagogia ha estat el seu mètode d’alfabetització. De fet, va lluitar tota la vida contra una visió ingènua i malintencionada d’analfabetisme. Aquest no és una malaltia, sinó un producte de l’estructura social. Alfabetitzar és fer les persones protagonistes de la seva història. Per a Freire era important l’alfabetització reflexiva i alliberadora. I tot això configura una teoria i una pràctica de l’alliberament i el desenvolupament d’una veritable educació pública per al poble.

L’STEI Intersindical s’afegeix al reconeixement de la tasca d’un pedagog tan destacat com Paulo Freire i es referma, una vegada més, en la seva voluntat de lluitar per una escola al servei del poble, inclusiva, alliberadora, compensadora de les desigualtats i com un element decisiu per al desenvolupament integral dels infants i joves. També reforça el seu vincle amb les educadores i educadors de l'Amèrica Llatina.

Com deia Freire, “educar és promoure la presa de consciència, reflexionar i actuar en el món i sobre el món”, avui amenaçat per l’emergència climàtica i unes desigualtats cada vegada més grans .