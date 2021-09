11S21

L’independentisme combatiu es presenta l’11S21 tossudament alçat per enllestir la feina

D'ençà 1-O, la mobilització popular ha mantigut la seva aposta de ruptura en nombroses actes actes arreu de país. Actes per mantenir en peu la vigència del referèndum, malgrat el silenci informatiu, la criminalització, la repressió, la pandèmia i els indults. Madrid pensava que amb els indults i l'oferta d'una amenada Taula de diàleg havia resolt el problema i no ha estat així.

Tot i el relat que s'ha volgut imposar a través d'algunes organitzacions polítiques i la majoria de mitjans de comunicació de voler girar full per tornar a l'oasi català, tampoc ho han assolit del tot. El resultat és que estem tocats, per la manca d'una unitat d'acció, però això no ens ha impossibilitat de mantenir viva la victòria de 1-O. És aquesta victòria, la que ens manté tossudament alçats en suport dels més de 3.500 represaliats, els exiliats i sobretot l'empenta per assolir la plena llibertat com a poble, la República Catalana.

Així es presenten el conjunt de les organitzacions de l'independentisme combatiu aquest 11 de Setembre per enllestir la feina de l'1-O.

Manifestos de la Diada (a les fotos podeu seguir les convocatòries i cartells)

Poble Lliure: anar-hi, anar-hi i anar-hi

La Intersindical: Independència, Justícia Social. Reiniciem els sistemes

CUP, Endavant, Alerta Solidària, Arran, COS, SEPC