L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis organitza una consulta ciutadana sobre la sobirania fiscal

El divendres 1 d'octubre, els habitants d'aquest municipi decidiran si el seu Ajuntament ha de pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya.

D'ençà 1-O de 2017, Sant Julià de Ramis cada any organitza una consulta

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, conjuntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, organitza una consulta ciutadana coincidint amb l'1 d'octubre. Enguany, els habitants d'aquest municipi podran decidir si el seu Ajuntament ha de liquidar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). Si la resposta fos afirmativa, el primer trimestre de 2022 aquesta administració ja pagaria a l'ATC.



La consulta es farà el divendres 1 d'octubre de 16 h a 20 h, i hi estaran cridades a participar totes aquelles persones empadronades al municipi i que siguin majors de 16 anys. La votació tindrà lloc pavelló municipal de Sant Julià de Ramis.



Aquesta iniciativa s'afegeix a la campanya "Jo pago a Catalunya" impulsada per l'Assemblea per tal que les persones físiques, empreses, entitats, autònoms, administracions públiques, sindicats, patronals i partits polítics paguin tots els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya en comptes de fer-ho a la hisenda espanyola. Es pretén empènyer el Govern de la Generalitat a enfortir l'Agència Tributària de Catalunya, una eina d'estat indispensable, perquè gestioni un volum superior de recaptació i d'informació tributària. Així, estarem preparats per afrontar amb més garanties la culminació del procés d'independència quan arribi el moment.



En aquest sentit, Jaume Casamitjana, coordinador de l'assemblea territorial de Sant Julià de Ramis, assenyala que "si la majoria d'ajuntaments paguessin els seus impostos a l'ATC, quan arribés el moment que fes falta, la Generalitat tindria a la seva disposició aquests diners". A més, afegeix que "per assolir la independència és imprescindible que els ciutadans a títol individual facin accions concretes com ara exercir la sobirania fiscal".



Paral·lelament a la consulta, l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis i l'Assemblea han organitzat el mateix divendres a la tarda una xerrada sobre sobirania fiscal i una altra del Debat Constituent. Aquí es pot consultar la programació completa.