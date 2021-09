Repressió

Darrera citació del regidor Edgar Fernàndez per manifestacions independentistes amb la Generalitat com acusació particular

El regidor Edgar Fernàndez ha estat citat de nou avui per participar a les protestes independentistes de l’octubre de 2019

El regidor cupaire Edgar Fernàndez ha tornat a plantar el jutge avui com investigat a una de les causes repressives contra manifestants independentistes. Reclama a la Generalitat que retiri les acusacions particulars relacionades amb les protestes favor de la independència i per donar suport a les persones repressaliades. Avui eren prop de quaranta persones les que s’han concentrat a les portes dels Jutjats com a mostra de suport.

Fernàndez ha aprofitat per recordar que els Sindicats d’Habitatge de Reus i Tarragona estan reben multes de 6.000€ per aturar desnonaments. En aquest sentit, evidencia que “la repressió s’utilitza en tots els espais polítics que qüestionen el status quo”, tant per aquells que volen la independència per viure amb dignitat com per aquells que defensen el dret a l’habitatge i posen la vida de les persones per davant dels interessos dels fons voltor.

La diputada Laia Estrada també ha participat de la concentració. Recorda que a Catalunya hi ha prop de 3.000 repressaliades i denuncia la persecució política contra determinades militants. Estrada explica que cada vegada que hi ha mobilitzacions els mossos d’esquadra assenyalen militants i organitzacions concretes, una operació que atribueix a l’objectiu a l’objectiu de criminalitzar les protestes i generar por.