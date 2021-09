repressió

CUP: "L’estat espanyol torna a mostrar quin és el seu concepte de diàleg"

Davant les informacions filtrades avui a la premsa sobre la voluntat de l’Audiència Nacional de processar per terrorisme als encausats del 23S, també coneguda com a Operació Judes, la CUP vol mostrar tota la solidaritat a les tretze persones represaliades per l’estat espanyol i acusades de terrorisme en aquesta macro-operació mediàtica i judicial que té com a únic objectiu criminalitzar la dissidència política.

El diputat Xavi Pellicer assegura que l’Estat “mostra de nou la seva voluntat de diàleg: amb més repressió contra l’independentisme”. La formació anticapitalista considera que tant la informació referent als encausats del 23S filtrada avui directament a premsa, com el recurs presentat per la Fiscalia ahir contra l'absolució de Tamara Carrasco, suposen una mostra més de la voluntat de la judicatura espanyola d’interferir en termes polítics i creuen que els aparells judicials han enviat un missatge molt clar a la taula de diàleg i sobre el concepte de diàleg que té l’estat espanyol de la resolució del conflicte democràtic per l’autodeterminació.

