emergència habitacional

CUP: "El govern ha de decidir si es posa al costat de les veïnes o dels especuladors"

Davant l’enorme dispositiu desplegat avui per part del cos de mossos d’esquadra per facilitar el llançament contra l’Olga i el seu fill menor d’edat, al carrer Mare de Déu de la Vila de Gràcia i davant les múltiples identificacions a activistes en defensa del dret a l’habitatge mitjançant l’aplicació de la llei Mordassa, el diputat de la CUP-NCG, Xavi Pellicer, ha exigit la retirada imminent dels agents policials, la fi de la participació de la BRIMO i l’ARRO als desnonaments i la no aplicació de la llei Mordassa contra activistes, tal com figura en l'acord d'investidura entre ERC i CUP. Així doncs, ha manifestat que la situació “no dóna més marge” i que el govern de la Generalitat i ERC i Junts per Catalunya, han de decidir de quin bàndol estan, “si al del dret a l’habitatge i les veïnes organitzades o al de l’especulació i fons voltors”.

La formació independentista ha recordat que la situació de l’emergència habitacional és insostenible i que mentre el Govern mira cap a una altra banda, el moviment pel dret a l’habitatge és l’únic que l’està defensant de forma afectiva, enfrontant-se a desenes de sancions i procediments judicials els darrers mesos.

Per la seva banda, els Sindicats d’Habitatge de Cassoles i de Vallcarca han explicat que aquest era el quart intent de desnonament de la família. La mare es diu Olga i viu amb el seu fill, de 19 anys, que té Asperger. Es tracta d’una família que té un informe de vulnerabilitat i afirmen que la propietària del local on viu no ha volgut negociar.

L’Olga feia mesos que havia deixat de pagar el lloguer de l’espai, que havia estat el magatzem d’un negoci, ara tancat. Durant la pandèmia es va quedar sense feina. Segons el Sindicat d’Habitatge de Cassoles, l’antic propietari va acceptar que l’Olga seguís allà fins que trobés una alternativa. Però l’hereva de la finca, que viu a sobre del local, s’hi ha negat. Els sindicats d’habitatge denuncien que la propietària ha mostrat una “total falta d’empatia”.

Ara que s’ha quedat sense un lloc on viure, reclamen una alternativa residencial digna per a ella. Les entitats diuen que l’Ajuntament només li ha ofert una habitació perqu'è s’hi traslladi amb el seu fill, que només té un llit. Una opció que ha decidit rebutjar.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🔴📹 Els <a href="https://twitter.com/mossos?ref_src=twsrc%5Etfw">@Mossos</a> han retirat la premsa del perímetre per evitar imatges del desnonament que tenen en marxa al carrer de la Mare de Déu de Gràcia, a <a href="https://twitter.com/hashtag/Barcelona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Barcelona</a>. <a href="https://twitter.com/elcasocat?ref_src=twsrc%5Etfw">@elcasocat</a> <a href="https://t.co/NTrntq0Uwj">pic.twitter.com/NTrntq0Uwj</a></p>— Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) <a href="https://twitter.com/ramossalvat/status/1438790695800672256?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">🔴📹 Uns 60 agents de l'<a href="https://twitter.com/hashtag/ARRO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ARRO</a> amb material antidisturbis participen en el desnonament d'aquest pis del carrer de la Mare de Déu de Gràcia. Els van retirant un a un i els denuncien penalment, després de ser identificats. <a href="https://twitter.com/elcasocat?ref_src=twsrc%5Etfw">@elcasocat</a> <a href="https://t.co/e4GFtrvzMf">pic.twitter.com/e4GFtrvzMf</a></p>— Guillem Ramos-Salvat (@ramossalvat) <a href="https://twitter.com/ramossalvat/status/1438788946205478912?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>