Català

Aconseguim que els principals gimnasos incorporin el català a la web

Plataforma per la Llengua treballa des de fa temps per revertir la complicada situació que pateix el català a l'esport, amb accions concretes com formacions en sensibilització i gestió lingüística o l'edició de materials adreçats a clubs esportius de renom, com el FC Barcelona, el RCDE Espanyol i el CE Europa. Una de les línies estratègiques que ha emprès l'entitat ha estat la de pressionar els gimnasos més populars del domini lingüístic perquè incorporin el català, com a mínim, a les pàgines web. Actualment, es pot afirmar que aquest objectiu ha estat assolit. DiR, YogaOne, Metropolitan, Grupo Arsenal, Holmes Place, Nick Sports i David Lloyd ja inclouen la llengua catalana a la interfície web i, a més a més, DiR, Holmes Place i David Lloyd també tenen disponible l'app en català.

D'altra banda, l'entitat treballa per garantir la presència de la llengua catalana a les activitats dirigides dels gimnasos i els poliesportius. Malauradament, l'exclusió del català en les pràctiques esportives grupals encara és molt habitual a causa de diversos prejudicis que afecten l'actitud lingüística dels parlants: pensar que en català no ens entendran, pressuposar que algú no el sabrà parlar perquè té uns trets físics determinats, canviar de llengua si el nostre interlocutor no se'ns adreça en català, etc. Amb l'objectiu d'augmentar l'oferta en català, Plataforma per la Llengua ha reprès les converses que van quedar aturades durant la pandèmia amb l'Institut Barcelona Esport, que gestiona tots els poliesportius municipals de la ciutat, i amb DiR.

En relació amb els centres públics i concessionats, cal tenir present que l'ordenament jurídic vigent reconeix als ciutadans de Catalunya el dret de ser atesos oralment en la llengua que triïn. A més, la Llei 1/1998 de política lingüística estableix que "les empreses públiques de la Generalitat i de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d'emprar normalment el català en llurs actuacions i documentació internes i en la retolació, en les instruccions d'ús, en l'etiquetatge i en l'embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin". Pel que fa als centres que són de titularitat privada, la llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, fixa que "les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d'acord amb el que estableixen l'Estatut d'autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin".

Plataforma per la Llengua té l'objectiu de fer del català una llengua viva en el lleure i l'esport. Per conscienciar la població i aconseguir més pressió per assolir aquest repte, aviat es duran a terme crides als usuaris de la CatalApp perquè valorin l'ús que es fa de la llengua catalana en l'atenció oral, escrita i virtual dels poliesportius i gimnasos dels nostres territoris.