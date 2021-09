Repressió

"Hola, soc en Marcel Vivet i he estat cridat a rebre la medalla d'honor del Parlament de Catalunya. No hi vaig."

Marcel Vivet ha anunciat que plantarà aquest vespre al Parlament en el lliurament de la medalla d’honor Medalla d’Honor en la categoria d’or a "les víctimes de la repressió i de la causa general contra l'independentisme empresa arran del referèndum de l'1 d'octubre".

Vivet està condemnat a cinc anys de presó per l'acusació de la Generalitat de Catalunya i la fiscalia espanyola, com explica ell mateix en el vídeo que ha compartit. Però no ha estat aquest el motiu que l'impulsa a no participar. El jove ha assegurat que "un gest simbòlic té sentit si les accions l’acompanyen" i es demana si a partir d’ara la Generalitat deixarà “d’emparar la repressió”.

També es pregunta, “Els Mossos d’Esquadra deixaran d’escriure atestats policíacs amb la intenció d’empresonar activistes? Deixarem de permetre que hi hagi grups espanyolistes i feixistes tant als carrers com a les institucions?”, continua. Segons que diu, són preguntes que es fa molta gent: “I milers els que patim la inacció dels representants polítics de Catalunya.”

Vivet diu que la resposta a tot plegat la donaran al carrer, unint-se i fent que la repressió els surti molt cara, i fa una crida a superar la “reacció purament jurídica” per a passar a “l’ofensiva política”.

Malgrat no assistir a la ceremonia, expressa el seu suport tant als represaliats que sí que han decidit de participar-hi com als que, com ell, ho refusen. “Al nostre país hi ha molts activistes pels drets socials i nacionals que no han estat mai cridats ni reconeguts”, puntualitza

Cal recordar que, la Generalitat va oferir als advocats de Vivet la possibilitat d’un pacte, que finalment no es va posar sobre la taula, per a rebaixar la seva condemna, però l’activista ho va rebutjar perquè “hagués significat acceptar l’existència d’uns delictes que no havia comès”. Abans del judici que el va condemnar a cinc anys de presó, la plataforma Marcel Absolució va emetre un comunicat on demanava l’absolució de l’acusat i d’una setantena de persones amb processos judicials oberts “per defensar els drets i llibertats del poble català”.