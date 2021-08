Platja nudista

Multen una dona per voler pintar ‘platja nudista’ en unes roques de la cala de l’Illa Roja de Begur

Dins dels diferents problemes que últimament s'estan produïnt a la platja nudista d'Illa Roja destaca la multa de l'Ajuntament de Begur a una dona per voler pintar ‘platja nudista’ en unes roques de la cala. Tot seguit reproduïm un text d'EVG, la dona multada:

'l nudisme a Illa Roja (Begur), ... a més de 200€ per lletra. Aquest darrer cap de setmana s’ha reivindicat el respecte pel nudisme a la platja de l’Illa Roja, a Begur, pionera en la pràctica del nudisme, ja des de finals dels anys 70. La concessió per part de l'ajuntament de Begur d'una llicència per a una nova guingueta a la platja de l’Illa Roja, que atrauria públic tèxtil, va propiciar que alguns usuaris nudistes de la platja s'organitzessin per a repassar les dues pintades que ja fa 30 o 40 anys que són l'únic anunci que la platja és nudista. La guingueta és una doble arma per a l’ajuntament: Subministra finançament a través de la llicència, i permet gentrificar una platja fins el punt que els nudistes es puguin sentir prou incòmodes com per a canviar de platja, sense que ningú no els hagi de fer fora. El consistori, però, gira la truita amb habilitat, i quan se li pregunta al regidor de "Platges, Promoció econòmica i Turisme, Comerç i Consum, Activitats, Comunicació”, i primer tinent d’alcalde, el Sr. Eugeni Pibernat, aquest opina que allò que resultaria incòmode per a algunes persones, seria un cartell anunciant l'ús nudista de la platja. Corria el dia 15 de maig quan un grup d’usuaris de la platja començava a repintar.

L’acció, però, va ser interrompuda de forma prematura per una patrulla formada per dos agents municipals, que van avisar el grup que aturessin l’acció, ja que en cas contrari haurien de tornar i actuar (sancionar). La patrulla va fer fotos de l’estat de la pintada: S’havien repintat 7 lletres, amb brotxa segons s’indicaria a l’acta elaborada posteriorment, i van identificar la única persona del grup (EVG) que portava document d'identitat. 16 dies després, el 31 de maig, l’EVG va rebre notificació d’un expedient sancionador, per import de 900€ de multa, on calia sumar 520,30€ d’un pressupost de neteja. Es va demanar còpia de l’esmentat pressupost de neteja: l’havia elaborat una determinada empresa de Begur (i no eren pas tres pressupostos, desconeixent-se les raons per les que l’ajuntament feia l’encàrrec precisament a aquella empresa, atès que no es tractava d’un tema d’urgència: les pintades fa anys que hi són, i allà continuen). El pressupost és absolutament imprecís.

Indica com a concepte el d'eliminar "pintades" a la platja de l'Illa Roja, sense especificar ni quines ni quantes.... Val a dir que a la platja hi ha diferents pintades, de diferents edats i estils, i no queda clar quantes se’n pretèn netejar, aprofitant l’avinentesa. Una multa exagerada, amb la qual algú en nom del consistori vol frenar de totes, totes qualsevol intent de repintat d'una antiga senyalització, allà on repetidament l'ajuntament ha desestimat senyalitzar de forma oficial, desoïnt la discriminació positiva vers el nudisme que recomana el Síndic de Greuges. S'ha optat per dictar un càstic exemplar: algú del consistori ha decidit convertir el que inicialment va ser un avís dels dos agents, en un expedient sancionador contra una persona (ja que ni tan sols s’havia intentat identificar la resta del grup), basant-se en una acta de denúncia policial, confeccionada 6 dies DESPRÉS (el 21 de maig) dels fets denunciats, i signada "per ordre" per un inspector diferent (que no era testimoni dels fets) als dos agents de la patrulla. Així doncs, l'aberració que en realitat es fa d'aquesta i altres platges, sota la bandera dels diners, es silencia amb la persecució a una persona que, brotxa en mà, és expedientada per malmetre el patrimoni natural.'.