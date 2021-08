Espais Naturals

La CUP Mollet reclama un Pla Director per l'Espai Natural de Gallecs

La CUP Mollet ha denunciat avui que dotze anys després de la inclusió de Gallecs al Pla d’Espais d’Interès Natural, encara no s’ha dotat aquest espai d’un Pla Director que ordeni i garanteixi la seva correcta gestió.

Gallecs és un Espai d’Interès Natural (EIN) des del 20 d’octubre de 2009, com recull el Decret 156/2009, amb el qual es va incloure al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) per tal de protegir un dels paisatges més característics de la plana del Vallès. Malgrat l’espai és molt més gran la superfície inclosa al PEIN es va veure limitada a 698,91 hectàrees.

L’assemblea molletana ha recordat que tot i que la propietat dels terrenys és de l’INCASOL, l’espai és actualment gestionat per un Consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments de Territori i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

Marc Compte, portaveu de la CUP Mollet, ha denunciat que “malgrat la gestió del Consorci ha estat en general útil, l’organisme no compta amb les eines i recursos suficients per afrontar els reptes de futur que exigeix la preservació d’un espai natural amb tanta pressió urbanística i humana com és el de Gallecs”.

Compte ha ressaltat per aquest motiu “la urgència de dotar l’Espai d’Interès Natural de Gallecs d’un Pla Director participat i consensuat socialment, que defineixi de manera estratègica i operativa els objectius, prioritats, usos permesos i accions a desenvolupar per tal de garantir la preservació i la integritat d’aquest espai, i garanteixi els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris per a desplegar-los”.

Pel portaveu de la CUP Mollet, “aquests dotze anys perduts, de gestió sense Pla Director i amb continuades actuacions unilaterals de l’INCASOL, amb la complicitat d’alguns ajuntament per amputar noves zones de de l’espai per ubicar instal·lacions industrials demostren que l’EIN de Gallecs, lluny d’haver assolit el grau de protecció que mereix, continua sense desterrar les tradicionals amenaces que durant dècades han condicionat la seva supervivència”.

La CUP Mollet per aquest motiu traslladarà aquesta reclamació al seu grup al Parlament de Catalunya per tal que insti a la Conselleria de Territori del Govern de la Generalitat a impulsar i aprovar un Pla Director per l’Espai d’Interès Natural de Gallecs i promourà la presentació d’una moció reclamant aquest extrem al conjunt de municipis implicats a l’espai.