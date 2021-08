Repressió

La CUP es solidaritza amb el bomber represaliat i exigeix a Interior l'arxivament de l'expedient

Després que aquest dimarts la Intersindical anunciés l'obertura d'un expedient sancionador, arran de les diligències obertes a Fiscalia, contra un bomber del parc de Lleida per haver-se mostrat solidari amb Hasel, l'organització anticapitalista en demana el seu arxivament a Interior.

La Candidatura d’Unitat Popular de Ponent i Pirineu i l'Aran entén que tant la denúncia a Fiscalia com el mateix expedient disciplinari són un pas més en la persecució de la llibertat d'expressió en general així com dels bombers en particular, qui durant l'1 d'octubre ja van estar al punt de mira per protegir els drets i llibertats. Consideren inconcebible que sigui ara ERC qui des d'Interior reprimeixi els drets dels bombers com en aquest cas de Lleida.

L'acció del bomber va consistir en fer la seva feina de comprovar l'estat del material dins del propi parc però fent sonar la música del cantant represaliat per denunciar els abusos de la casa reial, Pablo Hasel, qui es troba empresonat al centre penitenciari colindant. Aquest fet consideren que no pot merèixer cap sanció disciplinària des del moment en que ni el bomber va sortir del parc ni va fer un ús indegut dels equips ni va atemptar contra el cos, sinó que es va limitar a fer una comprovació rutinària de material i estem segurs que, si hagués posat una altra música, no hauria implicat l'obertura de cap expedient sancionador, el que posa de manifest el caràcter repressiu de la mesura.

Per tot això, la CUP exigeix a Interior l'arxivament de l'expedient i el ple restabliment dels drets del bomber del parc de Lleida a qui la pròpia Generalitat ha sotmès a una persecució ideològica de forma totalment desproporcionada i injustificable.