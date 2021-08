Hostetur (la patronal turística murciana que va convidar els policies de l'1-O) preocupada pel perjudici econòmic que està tenint aquest estiu

Hostetur (Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida) lamenta que 'la imatge de destí turístic està malmesa' pel desastre mediambiental del Mar Menor.

Hostetur (Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida) lamenta els perjudicis econòmics del desastre mediambiental del Mar Menor (fa uns dies que hi ha milers de peixos morts flotant a l'aigua). Segons un informe de Greenpeace la mort de milers de peixos és deguda a l'agricultura intensiva de la zona. Alguns hotels de la zona estan perdent 10.000 euros a la setmana per la manca de visitants.

Hostetur fou la patronal turística murciana que l'any 2018 va convidar a passar uns dies gratuïts als seus hotels els policies de l'1-O. Aquest 'regal' podria arribar a ser un delicte com s'exposa a diversos articles de el Codi Penal i concretament el capítol V del títol XIX que regula els delictes de suborn. L'article 422 estableix que "l'autoritat o funcionari públic que, en profit propi o d'un tercer, admetés, per si o per persona interposada, do o regal que li siguin oferts en consideració al seu càrrec o funció, incorre en la pena de presó de sis mesos a un any i suspensió d'ocupació i càrrec públic d'un a tres anys ".