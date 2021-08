Som davant un cas de racisme de manual, d'una mostra evident de xenofòbia

És més important parlar espanyol que no pas ésser un bon metge?

Un senyor amb el qual compartisc cognom, Montesinos, i que em diuen que és el vici-secretari de comunicació del PP, ha fet una conferència de premsa en què atacava el govern del seu país perquè corre el rumor que pot ser que l’estat espanyol considere de cedir la gestió dels MIR –els metges interns residents– a la Generalitat de Catalunya.

El seu govern, el de Pedro Sánchez, ja ha deixat clar que això no passarà de cap manera, però com que havien corregut algunes informacions en aquest sentit el tal Montesinos s’hi ha agafat fort. Tant que, literalment, ha arribat a demanar-se en veu alta una cosa així d’absurda: “Val més i és més important per al govern d’Espanya saber català que ser un bon metge?” Fixeu-vos en la construcció verbal: ho diu com si una cosa exclogués l’altra.

El mestre Bibiloni, sempre tan atent que no ens en colen ni una, li ha respost àgilment al seu Twitter, tot posant el dit a la nafra: “Per què no demanen si és més important saber espanyol que ser un bon metge?”. És gairebé la mateixa pregunta, però, tal com ens van ensenyar els moviments anticolonials, sona completament diferent i té una significació alliberadora, de denúncia. Amb el vent a favor, Gabriel Bibiloni només necessita reblar el clau: “No defensen la qualitat de la medicina: combaten el català.”

Anem a pams. De bon metge se’n pot ser en qualsevol llengua del món. O és que ens posarem a discutir això, ara? Per tant, de la mateixa manera que es pot ser bon metge parlant en espanyol, és indiscutible que es pot ser bon metge en xinès, en suahili, parlant la llengua dels ianomamis, en rus o, evidentment, també en català. I sabent això, quin sentit pot tenir presentar com a opcions oposades ésser bon metge i saber català?

Encara més: sabent això podem demanar-nos si, quan ho presenta així, el tal Montesinos del PP intenta implicar que si parles català, no pots ser bon metge? Perquè, si és així, el ridícul –constatable amb la realitat– no pot ser més gran, però resulta que som davant un cas de racisme de manual, d’una mostra evident de xenofòbia que cal denunciar com a tal, sense por que sone gruixut –per la simple raó que implica pensar que una població, i tota la gent d’aquesta població, tan sols pel fet de parlar una llengua concreta és incompetent per a ser normal i per a fer amb normalitat les coses que altres poblacions del planeta fan. Com ara ser metge.

Ah! Però, resulta que segons l’ínclit Millo som nosaltres la secta que necessitem una cura de desprogramació… Sí, home, sí.