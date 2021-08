Internacional

El govern espanyol pretén il·legalitzar -també- Izquierda Castellana (Izca)

L’Audiència Nacional espanyola ha notificat una resolució que pretén eliminar del mapa l'organització d’Izquierda Castellana (Izca). Aquesta nova maniobra judicial repressiva ha estat impulsada pel Ministerio d’Interior espanyo.

Mitjançat l'argument que els estatuts d’Izca no s’ajusten a la reforma legislativa sobre el control financer i econòmic dels partits polítics, pretenen fer-los desaparèixer, eliminar-los del mapa com a partit polític legal.

Per la seva banda, davant aquesta nova amenaça antidemocràtica Izca ha recordat que "mai en tota la seva història van sol·licitar ni va percebre subvenció econòmica" i que es tracta d'una excusa per perseguir-los políticament, ja que "la majoria dels partits polítics que incompleixen ostensiblement la normativa sobre aquestes qüestions no són ni tan sols advertits d'aquesta possibilitat" i que la seva activitat política «es basa única i exclusivament en els nostres recursos, molt especialment en els nostres recursos humans, és a dir, en els/les militants i activistes que ens donen suport cada dia d'una o altra manera».

En aquest sentit, l'organització de l'esquerra castellana ha recordat en un comunicat que:

"...l'intent d'extinció/il·legalització d'Izca patrocinat pel Ministeri de l'Interior té una motivació política: la pretensió de fer desaparèixer una organització l'activitat essencial és la denúncia del conjunt de les activitats corruptes, antisocials, antidemocràtiques i antipatriòtiques de l'actual Règim de la II Restauració borbònica; i la finalització passa inevitablement per la instauració d'un sistema democràtic, republicà i de drets socials"

⬛️⬜️ Tot el suport a @IzcaNacional davant l'intent del govern espanyol d'il·legalitzar-la. L'organització ens va acompanyar a la manifestació de Madrid el 2019. Al règim li molesta tothom qui denuncia la seva corrupció i deriva antidemocràtica.https://t.co/TzaYZjmWGE — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) August 6, 2021