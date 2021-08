Català

El Correllengua rep el suport institucional del país

Com cada any, el Correllengua gaudeix d’un ampli suport de moltes i molt diverses entitats del món associatiu i cultural català, però també d’institucions locals. Durant el mes de juliol, més d’una desena d’ajuntaments d’arreu del territori català han aprovat en les seves sessions plenàries els acords que presenta la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) en favor de la normalització de la llengua catalana.

La 25a edició del Correllengua, que homenatja l’escriptora i periodista alcoiana Isabel-Clara SImó, compta amb la complicitat dels ajuntaments d’Arbúcies (Selva), Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), L’Armentera (Alt Empordà), Llagostera (Gironès), Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell), Pinell de Solsonès (Solsonès), Sabadell (Vallès Occidental), Santa Maria d’Oló (Moianès), Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), Terrassa (Vallès Occidental), Torrelavit (Alt Penedès) i Vacarisses (Vallès Occidental).

Des de la CAL animem als nuclis de l’entitat i a totes les associacions culturals del país que lluiten per la normalització de la nostra llengua a demanar a les institucions locals que aprovin les mocions de suport al Correllengua 2021.