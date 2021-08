Compte: Espanya i França, dos estats que (es) protegeixen els interessos territorials

Llegeixo la notícia les activitats d’Anna Gabriel i Toni Comín el passat 25 d’agost a la Catalunya Nord, a Elna i a Alenyà, per celebrar els 60 anys d’Òmnium i visitar la Maternitat a la primera i convidats pel Consell de Solidaritat Catalana a la segona població del Rosselló.

Aquesta notícia m’ha despertat la suspicàcia sobre la lleugeresa d’aquestes petites activitats polítiques a favor del moviment independentista a la Catalunya Nord. Molt diferent del gran acte a Perpinyà del 29 de febrer de 2020, encapçalat per la figura del President Carles Puigdemont.

Dic això perquè la policia i els serveis secrets espanyols i francesos sempre han estat amatents de les activitats independentistes en aquest territori, especialment interessats en allò que fèiem els exiliats i refugiats.

Ull viu! Tinguem en compte que la pressió espanyola es farà present sempre que pugui. Més fàcilment en actes d’aquestes proporcions, on s’apleguen les persones més destacades del moviment, més detectables per tothom. I on els seria més fàcil intervenir-hi.

Precisament, els governs a França s’han mostrat sempre obedients al règim espanyol. Recordem els darrers anys setanta i primers dels vuitanta: nosaltres, militants independentistes del FAC, OLLA, La Casa, vam ser dispersats per tot Europa, els refugiats bascos eren assassinats cruelment amb el consentiment i connivència de les autoritats franceses. Sí, ja ho sé, els organitzadors d’aquests actes a Elna i Alenyà són nord-catalans amb la ciutadania francesa, però justament l’Estat francès no ha tingut manies per col·laborar amb la cara més fosca del règim espanyol, la història ens ho recorda, i si volen ja trobarien la manera d’actuar contra els independentistes catalans de les dues bandes de l’Albera.

Tant de bo que m’equivoqui! Si cal em disculparé, però em sembla molt que anem amb el lliri a la mà. I us ho dic francament, i des de l’experiència: Espanya no perdona.

Els amics de la Catalunya Nord convé que extremin les mesures... Molt probablement les autoritats locals rebran pressions, consignes, precaucions des de París, pressions, consignes, precaucions a la vegada trameses des de Madrid.

Amb aquesta voluntat d’advertir i reparar la manca de previsió descrita en aquestes activitats, repeteixo, fetes amb tota la bona voluntat i totalment legítimes, adjunto en aquest article un escrit d’anàlisi de companys independentistes bascos que descriu precisament com es despleguen les trames de col·laboració entre els dos estats per combatre i assetjar l’independentisme, en aquest cas l’independentisme basc dels primers anys noranta:

La caiguda de Sokoa

Posant-nos en antecedents, cal recalcar que Espanya va reconèixer a l'Estat d'Israel el 17 de gener de 1986. El primer d'octubre de 1985 l'aviació de l'exèrcit d'Israel, violant totes les normes internacionals i la sobirania de Tunísia, va bombardejar el quarter general de l'OAP situat a la capital magribina. Mesos més tard, i ja entrats al 1986, l'aviació nord-americana, enlairant des de bases espanyoles va atacar les ciutats líbies de Bengasi i Trípoli en represàlia per una suposada col·laboració de Líbia en un atemptat produït a Berlín en dates coetànies. Aquest fet tindria una transcendència de gran abast per a la implicació dels serveis secrets situats a Langley (Virgínia, EUA) en la lluita contra ETA. Tres dies abans del bombardeig, Vernon Walters, llavors ambaixador dels EUA a l'ONU, es va entrevistar a Madrid amb Felipe González per sol·licitar el suport logístic d'Espanya en l'agressió a Líbia. A canvi, Estats Units es va comprometre a pujar en intensitat la seva col·laboració en l'assetjament a la dissidència basca.

Els fets:

5 novembre de 1986. Segons algunes fonts informatives, els serveis secrets d'Israel (Mossad) va proporcionar a la Guàrdia Civil dos míssils SAM-7 que els havien confiscat a militants palestins. Aquests míssils, que va comprar ETA, havien estat modificats als laboratoris de l'agència espacial nord-americana NASA. Els tècnics nord-americans van incorporar un minúscul emissor a l'interior de tots dos projectils, que permetia la informació a una base nord-americana i aquesta la feia arribar immediatament a Madrid. Aquests petits emissors estaven introduïts dins dels mecanismes de tret dels míssils. Dos agents de la CIA es van desplaçar fins a Donostia per col·laborar amb els serveis d'informació de la Guàrdia Civil en el control a distància dels míssils. També es té la convicció que es reforçava des d'un helicòpter SAM Shephard, un agent de la CIA per a la localització dels míssils. El govern d'Espanya utilitzà traficants d'armes per contactar amb ETA i vendre-li els dos míssils, pels quals, segons algunes fonts, es van arribar a pagar 40 milions de pessetes. Els traficants i ETA van pactar el lliurament, que es va fer amb una furgoneta al carrer Urbieta de Donostia a finals d'octubre de 1986. Aquesta furgoneta l’havien obtingut dos militants d'ETA i l’havien deixat abandonada unes hores més tard. Durant 24 hores els míssils van estar en un lloc desconegut, ja que els emissors no van ser activats per evitar que poguessin detectar-se si ETA feia una inspecció amb un escàner. Passat aquest temps, els activen. De seguida es va saber que ETA havia amagat els míssils en una zona pròxima a la muga de el riu Bidasoa i que va ser identificada a la fàbrica de Sokoa a Hendaia. La cooperativa Sokoa (del directiu Patxi Noblia) es dedicava a la fabricació de planxes i muntatges de fòrmica. Precisament, el registre de Sokoa va ser posat en mans del jutge Ribeyrotes de Baiona i van estar presents el comissari de la policia d'Aire i Fronteres (PAF) Joel Catalá i el tinent coronel de la Guàrdia Civil Enrique Rodríguez Galindo. Pel que sembla, hi va haver moments en què la policia francesa no trobava el zulo, però els agents de la CIA confirmaren que en aquest punt es trobaven els míssils. És quan la Guàrdia Civil agafà les regnes i a la fi trobaren el zulo. En el mateix es van trobar els dos llançamíssils soviètics RPG-7 amb els seus corresponents projectils-míssils terra-aire amb sistema de punteria tèrmica. També 21 pistoles, abundant Goma-2 i una enorme quantitat de munició, així com documents interns, un milió i mig de francs (30 milions de pessetes), armilles antibales ... La policia va lliurar a l'endemà de Espanya a 7 supòsits activistes d'ETA que residien habitualment a Irun, així com a 2 refugiats bascos, i Patxi Noblia i Jose Arrieta Zubirriendi "Azkoiti", important membre de l'organització.

Annex

No és l'única vegada que els serveis secrets estrangers volen arribar a el cor d'ETA. Abans d'això de Sokoa, van marcar una partida de pistoles que va ser detectada per ETA. També durant el judici que es va celebrar al començament de 1989 contra Jean Breuil, conegut com el padrí de la costa basca, ha assenyalat que anys enrere havia intentat, per ordre dels serveis secrets francesos, introduir en els cercles propers a ETA més de 150.000 bitllets falsos de 100 €. Un altre cas és en l'execució de 2 agents especials del CESID (guàrdies civils de paisà) a Capbreton, que portaven al maleter del seu cotxe un material molt sofisticat sobre control i escoltes. Amb Herri Batasuna va succeir el mateix. Espionatges per part dels serveis secrets espanyols i francesos com l'Assumpte Seu HB de Gasteiz. Els tècnics, que procedien a renovar la instal·lació de la centraleta telefònica d'HB a Gasteiz, es van adonar aquell 31 de març de 1998 d'alguna cosa sospitosa. Uns cables aliens a la instal·lació es desviaven fins al pis de dalt. Els membres d'HB van pujar al pis per comprovar-ho, però i aleshores uns desconeguts havien fugit precipitadament. De seguida es va saber que aquells estranys veïns eren agents del CESID que espiaven des de feia temps les activitats d'HB.