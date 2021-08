Incendis forestals

"Salvem lo Montsià" denuncia que el Govern no ha realitzat cap tipus de prevenció en moltes dècades

Arran de l’ incendi produït a la Serra del Montsià el dissabte 14 d’agost, que va poder ser extingit i no es va descontrolar (en bona part, per que avançava de forma descendent i no bufava amb força el vent) des de Salvem lo Montsià ha manifestat que "aquest incendi podria haver estat detectat pel guaita del Tossal Gros d’Ulldecona, també pels punts de vigilància de Caro i pel Negrell als Ports, a més del Coll de la Mola i La Creu de Santos al Cardó; amb la possibilitat de donar resposta immediata i guanyar en eficàcia".

La Plataforma considera que les tronades seques son molt freqüents al nostre territori, volem donar a conèixer la gravetat del problema que està patint el Medi Natural, en quant a incendis i gestió d’aquests, per part del Govern de la Generalitat; quan estan passant episodis tan desgraciats de pèrdues materials i humanes, com els que han estat a Turquia, Grècia, Argelia..., o al nostre país com a la Conca de Barberà, Port Bou i altres a les comarques gironines i la resta... Quan estem passant onades de calor, sense precedents, que està produint un estrès hídric bestial, que es traduirà segurament en incendis de tot tipus. Considerant que estem en un escenari de canvi climàtic sense retorn que podria durar segles; i pensant en la pèrdua de biomassa i la desertificació, que això pot suposar...

Remarca que "el Govern no ha fet cap tipus de prevenció en moltes dècades i que cada vegada en fa menys. La ramaderia extensiva i l’agricultura a la muntanya i sobretot a l’interior i les zones més despoblades ha estat abandonada completament amb els boscos, que han estat substituïdes les especies autòctones com les carrasques per arbres forans, molt més combustibles, als que ningú fa tasques de manteniment i neteja, donat el fracàs del canvi de model de explotació".

I la Generalitat es permet prescindir del servei de vigilància contra incendis, fent fora a tots els guaites que vigilaven a l’estiu, a més de reduir als bombers voluntaris i operadors de radio; minvant considerablement la rapidesa en l’actuació (valor imprescindible durant l’extinció). S’ha delegat la vigilància en la població, s’han tret de sobre la responsabilitat de la detecció. El resultat és que ens trobem amb paradoxes com que prohibeixen l’accés al Medi Natural als ciutadans (després de 2 anys i escaig de confinaments i altres mesures restrictives de llibertat), i a sobre el servei del 112 està de vaga durant la època de risc alt, pel que no només queden abandonats aquells territoris més despoblats, sinó també els que estan prop de les grans ciutats.

Apunta que porten 3 anys sense vigilància de guaites, amb un centenar de persones de les que el 75% han anat al carrer i s’han quedat sense feina (molts d’ells funcionaris), tenint un 45% més de pressupost per a Bombers que l’anterior exercici..., inclús s’ha utilitzat la seva partida pressupostaria. Encara que tots els partits polítics van afirmar que el servei dels guaites havia de tornar... Afegint-se a la protesta molts ajuntaments, consells comarcals, Unió de Pagesos, Greenpeace, Ecologistes de Catalunya, GEPEC, Salvem lo Montsià... no s’ha revertit l’actual situació de manca de vigilància forestal.

Fins ara des de la Generalitat només s’actua una vegada produït l’incendi i sense cap garantia d’extinció..., al·legant que depèn del mosaic de zones amb més o menys combustible, les condicions climàtiques del moment i els efectius disponibles; la qual cosa cada dia que passa, està a favor dels grans incendis..., quin és l’escenari que ens estan deixant? És evident que la responsabilitat en quant a prevenció i preservació d’espais naturals i ecosistemes és inexistent des del Govern.