Oci

Sumem Banyoles demana la creació d'un pla d'oci específic per als Joves

Sumem Banyoles reclama a l’Ajuntament de Banyoles la creació d’un pla d’oci específic per al jovent, no només destinat a l’oci nocturn sinó perquè els joves de 12 a 18 anys puguin disposar d’un tipus d’oci especialment creat per a ells i d’unes activitats de les quals puguin gaudir durant tot el dia.

La formació ha sortit al pas de la situació ocasionada en els darrers mesos arran de les concentracions de joves i festes a la Draga i en aquest sentit ha demanat la creació d'una taula de treball amb la participació de diversos agents relacionats amb joventut: entitats de lleure i cultura popular, escoles, instituts, l'àrea de Joventut, de Cultura i Festes i la de Benestar Social de l'Ajuntament, grups de l'oposició i representants de joves de la ciutat. Una demanda que Sumem Banyoles ja ha traslladat a la regidora de Joventut, Gemma Feixas, aquest dimecres en una reunió.

“Creiem que s’hauria de treballar per crear un oci específic pels joves, no només nocturn sinó de durant tot el dia”, afirma la formació, alhora que defensa que es creï un pla d’oci en el qual el col·lectiu de joves s’hi senti identificat. Sumem aposta perquè el jovent “pugui tenir el seu espai” i d'aquesta manera consultar-los sobre com volen que sigui Banyoles i què necessiten.