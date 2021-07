Sobre el porta a porta imposat a Sant Andreu de Palomar

Vagi per davant que el veïnat andreuenc fa anys que som conscients de l'impacte ecològic, el reciclatge, la reutilització i la separació de residus. Tant és així, que el mateix Ajuntament fa servir aquest argument a l'hora de justificar perquè Sant Andreu de Palomar ha estat l'escollit per experimentar amb aquesta tipologia concreta de porta a porta.



Quan els andreuencs i andreuenques demanem ser escoltats, no estem demanant que ens aclareixin dubtes. A hores d'ara, l'Ajuntament ens els ha aclarit tots perquè ha fet "centenars" de reunions INFORMATIVES, que no és ben bé el mateix que PARTICIPATIVES. L'Ajuntament ens ha aclarit tots els dubtes al Consell de Barri, ens els ha aclarit a través de la premsa, ens els ha aclarit a l'Audiència Pública i ens els ha aclarit també a les falques publicitàries.



Ja no tenim dubtes: no ens agrada.



Quan el veïnat demanem ser escoltat és per aclarir nosaltres a l'Ajuntament el que, bé perquè no ens hem explicat adequadament o bé perquè no se'ns ha volgut escoltar, sembla que no acaba d'entendre.



La tipologia de recollida porta a porta imposada a Sant Andreu ha fracassat, i en poc més de deu dies era ja més que evident aquest fracàs.



Toca doncs, per tant, aturar-se i fer una reflexió profunda. Rectificar és de savis.



Una reflexió profunda encaminada a trobar, mitjançant un debat entre iguals (fins ara l'Ajuntament ha estat a dalt i la ciutadania a baix), quin és el sistema de recollida de residus urbans de tota la varietat de sistemes existents capaç d'assolir un equilibri entre allò que els veïns i veïnes podem assumir i el que l'Ajuntament vol aconseguir.



Aclarit, doncs, què volem i què necessitem els veïns i les veïnes toca d'entrada -en previsió davant l'evidència de les males olors i plagues a les quals ja ens està abocant l'arribada dels mesos de calor- fer marxa enrere retornant els contenidors convencionals als nostres carrers, encara que sigui de manera provisional, mentre trobem aquest equilibri imprescindible entre el veïnat i l’Ajuntament.



I aquest equilibri té quatre línies vermelles infranquejables:



Volem recuperar les voreres . Tenir-les hipotecades per bosses i cubells d'escombraries és del tot inacceptable. També ho és la insalubritat que comporta tenir la brossa escampada al carrer, fora d'un contenidor adequat a l'efecte, o ficar a la llar un cubell després d'hores al carrer a l'abast de qualsevol bacteri.

. Tenir-les hipotecades per bosses i cubells d'escombraries és del tot inacceptable. També ho és la insalubritat que comporta tenir la brossa escampada al carrer, fora d'un contenidor adequat a l'efecte, o ficar a la llar un cubell després d'hores al carrer a l'abast de qualsevol bacteri. No acceptem la fiscalització mitjançant xips identificadors de l'habitatge. A altres modalitats implantades pel mateix Ajuntament, la fiscalització o control és per zones, per posar un exemple que evidencia el sense sentit de la mesura.

de l'habitatge. A altres modalitats implantades pel mateix Ajuntament, la fiscalització o control és per zones, per posar un exemple que evidencia el sense sentit de la mesura. La limitació horària és inassumible amb la disparitat horària i la dificultat de conciliació com és el cas de Barcelona.

és inassumible amb la disparitat horària i la dificultat de conciliació com és el cas de Barcelona. Cal facilitar al màxim la gestió dels residus tèxtil-sanitaris, generats majoritàriament per persones que ja carreguen amb més complicacions vitals que la resta de ciutadans, i als quals aquest sistema castiga intolerablement.

Aquestes línies vermelles no són un caprici o una rebequeria com s'ha volgut apuntar per menystenir les demandes veïnals, sinó que estan justificades pels greuges que el sistema porta a porta imposat a Sant Andreu ja ha generat, i que tot seguit desgranarem perquè tothom, començant pel mateix Ajuntament, pugui entendre'ls i posar-los en el seu just valor.

Impacte sobre l'espai públic

Del "recuperem l'espai per a les persones" a tenir l'espai públic hipotecat per cubells i bosses d'escombraries en un barri amb morfologia urbanística de poble amb voreres estretes, cosa que dificulta intolerablement la mobilitat del veïnat amb diversitat motriu o visual, amb cotxets d'infants, etc... També es fa difícil ignorar l'afectació negativa que pateix una activitat comercial envoltada d'escombraries, de manera especialment greu hostaleria i alimentació.

Insalubritat

Insalubritat dins la llar per l'emmagatzematge dels residus fins al dia que toca, independentment de la mida de l'habitatge, independentment de la mida de la unitat familiar. Insalubritat per l'obligatorietat de recuperació dels cubells del carrer, cubells a l'abast, al llarg de tota la nit, de rosegadors, paneroles o pixums d'animals. Insalubritat als carrers, perquè les escombraries fora des contenidors afavoreixen la proliferació d’insectes atès que el paviment absorbeix els inevitables lixiviats. Insalubritat als carrers quedant les bosses no recollides a mercè d’actes incívics i de les altes temperatures i l’efecte directe del sol que generen putrefacció.

Sistema amb un impacte fortament intrusiu

Impacte sobre la quotidianitat i els usos i costums, obligant a modificar l'organització de l'espai de la llar, del propi temps, activitats i la conciliació personal/laboral/familiar. Impacte que obliga també a modificar els hàbits alimentaris per adaptar-los a la imposada gestió de residus i augmentant la càrrega mental que ja patim. Intrusisme sobre la intimitat i privacitat, amb l’obligatorietat de cessió de dades i xip identificador per habitatge. Impacte sobre la privacitat amb bosses transparents que deixen la intimitat a l'aire facilitant la fiscalització tant a l'Ajuntament com a vianants i amics de la cosa aliena, que fàcilment poden obtenir dades de les famílies i saber quan són a casa i quan no.

Restricció horària

La restricció per la gestió familiar de la brossa, a dues hores concretes del vespre, és incompatible amb el ritme vital d'una ciutat com Barcelona. S’oblida que no tenim horaris europeus, es menysté el veïnat amb feines i/o obligacions nocturnes dificultant encara més la conciliació laboral/familiar/personal que ara hem de compaginar amb l'horari de la brossa.

Contaminació acústica nocturna

És innegable que la desaparició dels contenidors allarga els temps que el camió volta pels carrers, necessitant més temps per recollir les bosses una a una i discriminant les que no compleixen. El sistema implica també més carrers afectats pel pas dels camions, carrers estrets que generen efecte túnel amplificador del so, amb un alt impacte per al descans veïnal fins a altes hores de la matinada.

Complicació intolerable al tèxtil-sanitari

El residu tèxtil-sanitari és generat majoritàriament per persones que ja carreguen amb més complicacions vitals que la resta de ciutadans, i als quals aquest sistema castiga intolerablement obligant-los a perseguir un camió itinerant.

Impacte econòmic sobre les famílies

A la ja implementada puja d'impostos, les famílies es veuran obligades a afegir ara la compra del material homologat (gratuït només els primers sis mesos) generant noves desigualtats en una població molt colpida socialment.

Desistiment de funcions de l'administració

Malgrat que l'Ajuntament de Barcelona segueix cobrant l'impost de recollida a totes les unitats familiars, no recull les escombraries d'aquells que considera "indisciplinats", cobrant per un servei que no dona, fent desistiment de funcions i perjudicant la ciutadania.