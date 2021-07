Documental

Sense Ficció de TV3 estrena el documental 'Camping Life (la ciutat efimera)'

Demà dimarts el programa ' Sense Ficció ' de TV3 estrenarà el documental, el qual va ser rodat a la Costa Brava el passat estiu.Es tracta d'una coproducció entre Jopergon i TV3, dirigida per Josep Pérez , que retrata el dia a dia d'uns deshinibits campistes durant l'estiu del 2020, el qual va estar marcat per la crisi del coronavirus.Per fer-vos una idea aquesta és la: Camping Life és un documental que segueix la vida en un càmping de la Costa Brava durant l’estiu del 2020. La càmera enregistra diferents testimonis i anècdotes en el dia a dia dels desinhibits campistes amb la intenció de retratar el concepte de vacances de l'home contemporani. La pel·lícula fa un singular retrat de com va viure la crisi del coronavirus durant l’estiu del 2020 una classe mitjana decidida a poder gaudir del seu temps d’esbarjo passés el que passés. Finalment, s’explora el concepte d'una ciutat efímera que, cada any coincidint amb l'estiu, cobra vida durant uns mesos per convertir-se en un ens orgànic consagrat a l’oci i que, de la mateixa manera, coincidint amb el final del període estiuenc, torna a la letargia quan en desapareix la població.Al següent enllaç teniu la