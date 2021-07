Interins

Les seccions sindicals de l'STEI Interindical, USO al Consell de Mallorca i l'IMAS es manifestaran per l'estabilitat del personal en abús de temporalitat

USO i l’STEI han convocat per aquest dilluns, dia 26 de juliol, totes les persones que treballen a l’IMAS i al Consell de Mallorca a la manifestació contra l’abús de temporalitat en aquestes administracions, que començarà les 10 h davant la residència de majors de la Llar dels Ancians i que tancarà el recorregut per General Riera davant les Oficines Centrals de l’IMAS, en el número 67, al voltant de les 11.30 hores.

Convocam tot el personal que es veurà afectat per l’aplicació del RDL 14/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que finalment es tramitarà de forma urgent com a projecte de llei el mes d’octubre.

Tot i que ahir, gràcies a la pressió des dels territoris i a les mobilitzacions de sindicats com l’STEI i USO en relació amb l’abús de temporalitat, es varen introduir canvis en aquest RDL, les millores recollides són clarament insuficients, però representen, això no obstant, un avanç sobre l’ERO més gran de la història acordat per Iceta i les direccions de CCOO, UGT i CSIF, que es limitaren a pactar una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim d’una anualitat.

Com que encara queda camí per fer, les propostes de l’STEI i USO són: