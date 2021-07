Català

Les activitats del Correllengua a la Seu d'Urgell s'allargaran fins el 22 d'agost

Demà s'inicien les activitats del Correllengua a la Seu d'Urgell ue s'allargaran fis el 22 d'agost. Així, la jornada de dissabte començarà a dos quarts de dotze del matí a la Terrasseta del Parc del Segre amb la presentació del llibre Història d’un crit de Joan Porras, conegut com Joan BonaNit, a càrrec del mateix autor.

El programa continuarà a les sis de la tarda a la plaça Pati Palau amb un berenar popular, l’espectacle infantil Jugant amb els instruments a càrrec de Joan Baró i, a les set del vespre, l’arribada de la Flama del Correllengua amb la lectura del manifest per part de Joan BonaNit. La festa d’aquest dissabte es tancarà amb el concert interactiu de LauzetaFolk. Al llarg del dia se sortejaran productes de proximitat així com d’específics per infants.