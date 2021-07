Repressió

La CUP Tarragona portarà al proper Consell Plenari el cas d’en Marcel Vivet

La formació portarà al Ple d’aquest divendres una moció en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l’Audiència Provincial que el condemna a cinc anys de presó. El passat 16 de juny la secció 21a de l’Audiència Provincial va emetre la sentència de 5 anys de presó, 2 per desordres públics i 3 per atemptat a l’autoritat, i més de 2100€ de multa per en Marcel Vivet “per exercir el seu dret de participació en una manifestació el 29 de setembre de 2018 a Barcelona”. Aquesta manifestació es va celebrar en resposta a l'homenatge organitzat per Jusapol el mateix dia a favor dels policies nacionals que havien actuat durant els fets de l'1 d'octubre.

La CUP explica que més de 3000 encausades veuen com la repressió “impulsada pel govern autonòmic de la Generalitat” no s’atura. La Generalitat de Catalunya, que es manté com acusació particular en més de 70 casos contra independentistes, inclòs el cas d’en Marcel, ha acabat demanant 4 anys, 9 mesos i 1 dia de presó, 600 euros de multa i una indemnització de 1.549 euros al jove badaloní. Amb tot, fa unes setmanes va presentar un recurs d’apel·lació a la sentència d’en Marcel, que rebaixa la petició inicial de presó a 6 mesos, enlloc de retirar-se com acusació particular.

Les cupaires recorden que el redactat de la sentència, malgrat el magistrat reconeix “que no hi ha imatges que acreditin l’acusació”, aquest considera que “només amb la declaració de l’agent n’hi ha prou per imposar la sentència condemnatòria” i li imposa la màxima pena que demanaven les acusacions.

Entre els acords, les anticapitalistes volen que el Consell Plenari acordi solidaritzar-se amb en Marcel “davant d’aquesta condemna absolutament desproporcionada que pot enviar-lo en els propers mesos a la presó”; que exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya “a que es retiri com acusació particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació”, inclòs el cas d’en Marcel; o que el govern de la Generalitat de Catalunya i al cos de Mossos d’Esquadra “deixin de recolzar la repressió de l’estat espanyol contra el moviment independentista”.