La CUP Reus denuncia la vulneració de drets fonamentals per part del govern municipal

Coincidint amb la setmana de la primera factura de la llum amb la nova tarifa, l’Esquerra Independentista de Reus ha posat en marxa la campanya “Curcircuitem-los” per reclamar la nacionalització de l’energia sota el lema “La llum és un dret bàsic, no un negoci”. En aquest sentit, la CUP de Reus ha carregat contra el govern municipal per la vulneració de drets fonamentals i les incompatibilitats ètiques i polítiques d’alguns regidors i regidores de la ciutat.

El regidor de la CUP, Edgar Fernàndez, ha sentenciat que “el masclisme, l’homofòbia o el feixisme maten, però la passivitat d’un govern, també”. En relació a això, ha posat de relleu l’aturada del desnonament de la Fatima, una dona de 78 anys i malalta, sense subministrament energètic la qual l’Ajuntament no li donava cap alternativa. Finalment, amb la insistència d’entitats socials de la ciutat, com el Sindicat d’Habitatge, l’Ajuntament ha ofert fins a tres alternatives diferents per aquesta dona.

Arran això, Fernàndez exclama “els drets bàsics són aquells que són necessaris per viure, com un habitatge o subministrament d’aigua i de llum, en canvi, allò bàsic pel govern és mantenir els beneficis de les empreses”. Denuncia la incompatibilitat ètica i política del fet de formar part d’un govern municipal i ser un alt càrrec del país, així com una possible acció política influenciada per la tinença d’accions a determinades empreses.

Finalment, Fernàndez també ha destacat la incongruència del govern municipal en posar en marxa la campanya “Endolla’t en hora vall” per estalviar en la factura de la llum i, en canvi, just hagi aprovat la nova Ordenança de sorolls i vibracions que sanciona usar electrodomèstics durant la nit. Fernàndez ha cridat, “en què quedem?” D’altra banda afegeix que no s’està comprovant els barems de soroll per veure si ja s’estava complint o si això era un problema.