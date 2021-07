La CUP Reus reclama un major control del servei de recollida i neteja viària mitjançant una comissió de seguiment

La Candidatura d’Unitat Popular presentarà al proper ple del 23 de juliol una moció en relació amb el servei de recollida i neteja viària. Concretament demanen la creació d’una comissió de seguiment on tingui cabuda representació tècnica i política, tant del govern com de l’oposició i que es reuneixi trimestralment. Primordialment la CUP es postula per liderar i coordinar aquesta comissió. D’altra banda, els cupaires també plantegen la redacció d’una ordenança reguladora de prestació del servei, obligatòria a tots els ens locals segons la normativa.





La CUP fa temps que denuncien la manca de control del servei per part del govern de la ciutat i que des d’aquest mes de juliol ja queda avalada per l’informe de la sindicatura de comptes. Segons el grup municipal, la ciutat de Reus no queda gaire ben parada en l’informe, ja que no existeix cap persona responsable del contracte ni tampoc cap figura interlocutora, com es contempla en l’article 52 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.





Per a la CUP, aquesta manca de control justifica les reiterades queixes veïnals en relació al servei de recollida i neteja viària. En aquest sentit, el grup assegura que ha contactat amb les associacions de veïns de la ciutat i que dimarts vinent començaran la primera ronda de trobades. L’objectiu és recollir les diferents queixes i exposar que la internalització del servei és el model idoni en matèria ambiental, laboral, econòmica i de qualitat del servei. A més, expliquen que el porta a porta és el model de futur.