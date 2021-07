IQOXE.

La CUP reclama l’enduriment de la legislació al Complex Petroquímic i el seu compliment

La formació es mostra molt crítica amb la sanció “molt greu” que Inspecció de Treball ha interposat a l’empresa IQOXE per l’explosió del 14 de gener de 2020. La CUP considera “escandalós” que “un accident que va comportar la mort de tres persones acabi amb una sanció de només 180.000€”. En aquest sentit, la diputada Laia Estrada ha explicat que “a les empreses els surt més rendible pagar sancions i estalviar-se el que haurien d’invertir en seguretat i evitar contaminar.

Les anticapitalistes recorden que en les conclusions de la Comissió d’Estudi de la Seguretat del Sector de la Petroquímica hi havia el compromís de revisar la normativa. En aquest sentit, insisteixen en la necessitat d’endurir la legislació en matèria industrial, laboral i ambiental “en tot allò que tingui a veure amb el Complex”, així com l’enduriment de les sancions. Així mateix, “cal garantir una correcte inspecció, control i fiscalització de les empreses” per de donar compliment a la legislació i sancionar-les, quan toca.

La CUP manifesta que estan a l’espera que es resolgui la seva sol·licitud de personar-se com acusació popular en les tres peces de la causa contra l’empresa IQOXE.