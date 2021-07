Energia

La CUP insta al Govern a crear una energètica pública abans de finals d’any

La CUP-NCG instarà al govern de la Generalitat a crear una empresa energètica pública, basada en fonts d’energia renovables, i a iniciar els treballs per constituir-la abans de finals d’any. Els anticapitalistes presentaran una moció que serà debatuda al ple del Parlament aquesta setmana.

La formació denuncia que el sistema elèctric espanyol està controlat majoritàriament per l’oligopoli de grans empreses elèctriques i que és necessari garantir l’accés als subministraments bàsics a tota la població. És per aquest motiu que reivindiquen la creació d’una empresa energètica pública, que també disposi d’una comercialitzadora, per donar una cobertura i un servei democratitzat, lluny dels interessos econòmics, amb un sistema de governança participat per la ciutadania i amb una planificació estratègica basada en la transició ecològica, amb un model descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.