Simbologia franquista

La CUP demana al govern municipal la presentació d'un recurs contra la decisió d’aturar la retirada del monunment

La CUP ha instat al govern municipal, conformat per Junts x Tortosa i PSC, a presentar un recurs contra la decisió de la jutgessa d’aturar la retirada del monument feixista. En cas de no fer-ho, "considerarem que estaran contribuint novament a blanquejar el

feixisme per interessos electoralistes, tal com han estat fent les últimes dècades en relació a les decisions preses en la gestió del monument", ha puntualitzat.

També ha demanat als grups polítics de Movem i de PSC, que rebutgin públicament la participació de Cinta Galiana (membre de l’executiva de Movem Terres de l’Ebre) i de Consol Cordero (secretària d’educació del PSC a les Terres de l'Ebre) en el col·lectiu Corembe. La connivència amb partits polítics feixistes o d’entitats nostàlgiques del franquisme és incompatible amb la defensa de les llibertats de col·lectius que estan veient els seus drets amenaçats per l’increment del feixisme als nostres carrers.

La formació ha tornat a denunciar la vergonyosa campanya del Corembe i de Tortosins pel monument, que de la mà de Vox, no té cap altre objectiu que mantindre el monument feixista del riu. La reinterpretació és només un últim intent per a fer perviure l’empremta del feixisme als carrers.

Reitera que no hi ha reinterpretació possible del Monument franquista més gran de Catalunya, un monument construït per a retre homenatge i fer apologia del franquisme. Una vegada més, es posa de manifest l'error de la consulta promoguda per tots els partits polítics de l'Ajuntament excepte la CUP.

Ewburja enèrgicament i considera lamentable la resolució emesa per la jutgessa Natalia Jiménez Rodríguez que atura la retirada del monument, i denunciem una nova mostra de connivència de la “justícia” amb el feixisme.

Concentració el 18 de juliol a Tortosa, a favor de la retirada del monument franquista

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa ha convocat una concentració al pont de l’Estat el proper 18 de juliol, tot coincidint amb la data que el Departament de Justícia havia previst per les obres de desmantellament del monument franquista de la Batalla de l’Ebre. Una data que era més que simbòlica, ja que farà 85 anys de l’aixecament militar que va provocar la Guerra Civil i la dictadura de Franco.

Però la convocatòria de la concentració arriba després que la jutgessa del jutjat número 2 del contenciós administratiu de Tarragona haja dictaminat la suspensió cautelar de les obres, tal i com demanava el Col·lectiu per la Reinterpretació del Monument a la Batalla de l’Ebre (Corembe) i l’entitat Tortosins pel Monument. De fet, la comissió també ha decidit mobilitzar-se, tot i que no ho tenia previst, després que el Corembe i Tortosins pel Monument hagen convocat una concentració i una manifestació el proper 15 de juliol.

En este sentit, l’acte de la comissió porta per lema ‘La memòria del riu. Feixisme, mai més’. Començarà a les 21.30 hores al pont de l’Estat de Tortosa, i inclourà la projecció sobre el riu del nou projecte artístic de l’il·lustrador roquetenc Ignasi Blanch.