La CUP demana a Govern quines accions prendrà per garantir serveis bàsics com el d’internet en pobles del Pirineu i l’Aran

La CUP-Un nou cicle per guanyar ha registrat a la Mesa del Parlament una pregunta adreçada a Govern on es demana les accions a emprendre per garantir serveis bàsics com el subministrament de telèfon i d’internet als nuclis habitats de la Catalunya rural.

I és que durant el passat mes de juny, el municipi de Cava va patir les conseqüències del xantatge d’empreses privades que tenen el monopoli del servei, així com de la inactivitat de l’administració, fins al punt de deixar a la gent sense connexió o d’obligar-los a canviar d’empresa subministradora amb pitjor qualitat i un servei més car, segons va denunciar la pròpia alcaldessa.

Fins ara el servei l’oferia l’empresa EURONA, a través d’unes antenes proporcionades pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, però recentement MASMOVIL va comprar l’empresa, quan va assegurar que no era rentable seguir oferint el servei.

Els anticapitalistes denuncien les conseqüències de la manca de drets i serveis que tenen els veïns i veïnes d’aquests pobles i critiquen que per part del Govern de la Generalitat la única solució per afrontar-los passi per organitzar un macroesdeveniment com els Jocs Olímpics d’hivern.