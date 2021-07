Solidaritat

L’STEI Intersindical exigeix que s’ha d’acabar el bloqueig de més de 60 anys al poble de Cuba

L’STEI Intersindical expressa el seu suport al poble de Cuba i a l’entitat germana el Sindicat Nacional de Treballadors de l’Educació, la Cultura i l’Esport (SNTECD), integrada dins la Central Unitària dels Treballadors, la CUT.

Els efectes de la pandèmia s’han vist agreujats a Cuba per l’impacte del bloqueig que els Estats Units apliquen contra l’illa des de fa més de seixanta anys. Avui més que mai s’ha d’exigir l’acabament d’un bloqueig criminal, així com també de la ingerència, duta a terme durant dècades, per la principal potència militar i econòmica del planeta i els seus còmplices.

El sindicat defensa el dret del poble cubà a manifestar el seu desacord amb les penalitats que pateix i rebutja l’esclat de violència produït entre la població, amb el perill que doni pas a una situació de descontrol i d’enfrontament civil. També expressa el seu desacord amb les campanyes exteriors des de les xarxes socials per a atiar el clima de discòrdia i de promoció de la violència.

Cuba és un exemple de lluita contra el colonialisme i les polítiques imperials. Aquest és el motiu principal que explica tanta manipulació, un assetjament permanent i una violència persistent damunt aquest país i la seva gent.

L’STEI Intersindical defensa el dret de tots els pobles a decidir el seu futur, sense interferències d’altres països, i denuncia el discurs fals de les potències que ofereixen “ajuda humanitària” a la malmesa població cubana mentre no es plantegen l’aixecament del bloqueig de més de 60 anys que comporta privacions d’aliments i medicines i deteriorament dels serveis bàsics.

En una recent Assemblea de les Nacions Unides, el passat mes de juny, es va aprovar una Resolució que reclama l’acabament del bloqueig; amb 184 vots a favor i només 2 en contra, per part dels Estats Units i Israel. Colòmbia, Ucraïna i els Emirats Àrabs es varen abstenir.