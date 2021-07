Energia

L’ANC insta el conseller Giró a incloure al pla de govern accions de sobirania econòmica, financera, fiscal i energètica per preparar les institucions per a la independència

Una delegació de l’Assemblea s’ha reunit aquest matí amb el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, per aprofundir en diverses de les propostes recollides al document que l’entitat independentista va entregar el dimarts passat al president Aragonès. Per a l’Assemblea, aquestes propostes d’acció són clau per fer avançar el país cap a la independència i es poden fer des de les institucions. És per això que han demanat al conseller Giró que siguin incloses al pla de govern.

Després de la trobada del passat dimarts amb el president de la Generalitat, aquest dijous al matí l’Assemblea s’ha reunit amb el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró. La delegació de l’entitat l’ha conformada la seva presidenta, Elisenda Paluzie, i els secretaris nacionals Arnau Padró, Aleix Andreu i Adrià Alsina.



La presidenta de l’Assemblea ha volgut destacar la importància de les propostes de tipus econòmic, financer, fiscal i energètic que li han traslladat al conseller. Segons Paluzie, es tracta “d’accions clau en el camí cap a la independència que creiem que es poden fer des de les institucions”.



El secretari nacional Arnau Padró ha volgut remarcar la demanda perquè el conseller reactivi el Pla de política fiscal corporativa: “es tracta de facilitar que l'Administració i les empreses públiques paguin els seus impostos a l'Agència Tributària de Catalunya”. L’entitat ha demanat també que s’incorporin les administracions locals en aquest pla.



Aprofundint en les mesures per potenciar el pagament d’impostos a Catalunya, Aleix Andreu ha fet una crida a la conselleria per tal que faciliti els mecanismes per a l’exercici de la sobirania fiscal tant per a persones com per a empreses perquè “tothom que vulgui fer sobirania fiscal ho pugui fer de la forma més senzilla”.



Finalment, el secretari nacional Adrià Alsina ha explicat que han traslladat al conseller la necessitat d’implementar tres de les estratègies que consideren “clau” per fer la independència. Es tracta d’una nova estratègia d’adjudicacions públiques, una estratègia de sobirania energètica i una de sobirania financera.



La nova estratègia d’adjudicacions públiques, segons l’entitat, ha de permetre “afavorir les empreses més ben connectades amb el territori i deixar enrere la dependència de les grans adjudicatàries de l’Ibex-35”. Pel que fa a l’estratègia de sobirania energètica, implicaria una “política d’extensió planificada d’energies renovables controlades des del territori” per tal que “no ens puguin apagar el llum des de Madrid quan vulguem declarar la independència”. Per últim, sobre l’estratègia de sobirania financera, per a l’Assemblea el Govern hauria de treballar cada vegada més amb entitats catalanes “que no van marxar i no van canviar la seva seu”, així com obrir-se a entitats de fora d’Espanya “que no estan lligades al fons de garanties de dipòsits espanyol o les lleis del Banc d’Espanya”.



Aquesta trobada s’emmarca en l’estratègia de l’Assemblea d’incidir en el front institucional, una de les potes fonamentals per a l’embat amb l’Estat juntament amb el popular i l’internacional. L’objectiu de l’entitat és que aquests tres fronts estiguin preparats i actuïn de manera complementària per assegurar l’èxit d’una declaració d’independència efectiva, que hauria de produir-se durant aquesta legislatura i per la via unilateral, després de la reiterada negativa de l’Estat espanyol a respectar el dret d’autodeterminació de Catalunya.