lluita institucional

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú internalitzen el servei de neteja diària

Des de la regidoria d’espai públic s'ha impulsat la internalització del servei de neteja viària de Vilanova i la Geltrú des del convenciment que els serveis públics han d’estar en mans públiques. Així doncs, l’Ajuntament de la ciutat assumirà directament la gestió de la neteja viària i els 57 treballadors i treballadores seran subrogats a la Companyia municipal d’Aigües (empresa pública), que prestarà aquest servei a partir de l’any 2022. Actualment el servei el presta l’empresa Valoriza i el cost d’aquest és de 3,5 milions d’euros.

La regidora d’Espai Públic, Marta Jofra, ha explicat que internalitzar el servei a través de la Companyia d’Aigües “és la millor opció, tant en l’aspecte econòmic i financer com en l’aspecte laboral, ja que és l’opció més avantatjosa pels treballadors”. Des del febrer de l’any passat la comissió d’estudi de la gestió dels serveis de neteja i recollida d’escombraries ha estat analitzant les diferents opcions per gestionar aquests serveis, que ara mateix té contractats l’empresa Valoriza, amb una pròrroga forçosa des de 2018.

Les conclusions de la comissió d’estudi respecte a la neteja “diuen que l’escenari més favorable és la gestió directa a través d’una societat municipal”, explica Jofra. La Companyia ja disposa d’una estructura que subrogarà el personal procedent de Valoriza amb les mateixes condicions i categories que tenen actualment. Els treballadors i treballadores mantindran les actuals condicions de treball així com els seus propis representants sindicals.

La gestió de l’aigua i la neteja seran dues activitats diferenciades dins de la Companyia. El gerent de l’empresa municipal, Marc de Arias, assumeix com un repte aquest nou servei i vol treballar per implementar els principis d’èxit actuals en la neteja: “Hem d’intentar que la ciutat els reconegui com a part pròpia”. Per això ha avançat que es crearà una marca específica vinculada a aquest servei.

El govern municipal va explicar la proposta ahir al personal de la Companyia d’Aigües, als treballadors i treballadores de la neteja, als sindicats amb representació a l’Ajuntament i als grups municipals de l’oposició. El govern treballa per portar aquesta proposta a Ple el pròxim mes de juliol.



??Posar els serveis públics en mans públiques i deixar d’engrossir els beneficis d’empreses externes

??Perquè els treballadors actuals siguin treballadors de l’Ajuntament i per millorar les seves condicions

??Oferir un millor servei a la població

Algunes dades més de com quedarà la situació laboral per als treballadors i treballadores:

- Amb aquesta internalització subrogarem 57 treballadors/es fixes adscrits al servei

- La internalització es durà a terme a través de la Companyia d’Aigües de #vng (empresa pública), reforçant l’estructura actual de gestió amb 7 persones de nova incorporació

- Els treballadors actuals passaran a ser treballadors fixos de la Companyia i no hauran de passar cap procés selectiu per consolidar la plaça

- Disposaran de conveni propi i representació sindical pròpia dins la Companyia

- La internalització serà efectiva a principis del 2022