Justícia per a Samuel

La matinada del dissabte 3 de juliol, un noi de 24 anys, en Samuel, estava de festa amb una amiga, poc després l'assassinarien al crit de «maricón»

Ara els que sempre neguen el dret de les víctimes d’odi ha ser reconegudes com a tal, tornen a marejar la perdiu. Que si l’orientació del noi no importa, que si la causa era un mòbil, qualsevol excusa abans de reconèixer que a Samuel el van matar per estimar diferent, per ser gai, maricon sarasa, en definitiva per no seguir la norma.

Encara que el més tràgic, és que aquest no ha estat un fet aïllat, fa temps que des del moviment LGTBI anem avisant d’un nombre alarmant d’agressions, la setmana passada l’Observatori Contra l’Homofòbia va arribar a les 100 incidències en el que portem d’any. Gràcia, Barceloneta, Fontcoberta..., en tot el nostre territori hi ha hagut incidents.

No estem aquí per fer un informe detallat o una classe magistral sobre causes i orígens de l’odi envers nosaltres, estem aquí per mostra els nostres sentiments de dolor, dolor compartit amb la família i amigues d’en Samuel, de ràbia davant la impunitat generalitzada dels nostres atacants, de la inacció de les administracions davant una xacra en augment i de la por, i si, dic por amb totes les lletres, que moltes de nosaltres tindrem a l’hora de sortir als espais públics i de lleure.

Com a moviment hem aprés molt del moviment feminista i d’elles hem après que no volem ser valentes, sinó lliures, poder anar de festa sense que una manada posi en perill la teva vida, anar en transport públic sense que cap energumen es cregui amb el dret d'intimidar-te, poder anar a la platja sense haver de vigilar que no hi hagi un grup que decideixi linxar-te

Perquè els missatges d'odi que es llancen des d’entitats i partits feixistes tenen repercussió en aquells que ens agredeixen, que queden legitimats en les seves accions.

Recordem algunes de les moltes frases que en dediquen els feixistes

Hasta Irlanda aprueban el matrimonio gay. Occidente se precipita en el abismo

Fernando Pax ex nº1 de VOX Albacete

En España hemos pasado de dar palizas a homosexuales a que ahora impongan su ley

Ivan Espinosa de los Monteros. Diputado de VOX

Por qué los gays celebran tanto el dia de San Valentin?, si lo suyo no es amor, es solo vicio

Juan Ernesto Pfüger. Director de comunicación de VOX

Si mi hijo és homosexual preferiria no tener nietos

Gádor Joya Verde. Diputada de VOX

El orgullo és una caricatura y una jornada denigrante

Rocio Monasterio. Diputada de VOX

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer

Santiago Abascal. Secretario General de VOX

Aquest son els ideòlegs dels qui després executaran les agressions, amb les seves declaracions ens deshumanitzen. Ells ho saben, per això han llançat les seves amenaces de denúncia contra aquells que gosin vincular les seves soflames LGBTI-fòbiques amb l'assassinat d’en Samuel.

No estan sols, una part de l'església catòlica, o infames associacions, com Hazte Oir o l’associació d'advocats catòlics formen un exèrcit que ens tenen declarada una guerra mil·lenària, i com ara no ens poden cremar han aprés noves formes d'expandir el seu odi.

Però nosaltres també hem après, hem vist com la lluita ha millorat les nostres condicions de vida, com hem conquerit espais legals de reconeixement, hem obligat a les administracions a què tingui en compte les nostres famílies.

Falta molt, perquè el volem tot. Sabem que lluitem contra un sistema heteropatriarcal amb uns fonaments molt forts.

No anem a retrocedir. No donarem cap pas enrere. Els armaris els vam trencar fa anys i només ens queda el camí de la igualtat, de l'avanç legal i social malgrat que alguns intentin callar amb vexacions, pintades o agressions.

No som heroïnes, som persones que volem viure i que volem ser felices. No oblideu mai que la lluita és solament el camí perquè totes puguem viure la nostra vida sense por i amb plenitud, aquesta és la nostra força, la nostra solidaritat que avui demostren estan aquí, perquè si toquen a una, ens toquen a totes. Continuarem lluitant pels nostres drets i llibertats

Podríem dir moltes altres coses, però avui solament volem que quedi clar i transparent un crit