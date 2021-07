Homenatge a l'advocat Gonzalo Boye al País Basc

Dimecres passat l’advocat Gonzalo Boye va rebre un homenatge al Col·legi de l’Advocacia de Biscaia, organitzat per la plataforma de juristes bascs pel dret de decidir, Erabakizaleak. Boye hi havia estat convidat per parlar del lawfare contra els processos sobiranistes. El final de l'acte es va convertir amb un homenatge a l'advocat i es projectà un vídeo amb missatges d’agraïment de part de Carles Puigdemont, Joaquim Torra, Laura Borràs, Míriam Nogueras, Juan José Ibarretxe, Arnaldo Otegi, Josep Costa, Josep Rius, Josep Alay, la seva companya Isabel Elbal, i la seva filla petita.