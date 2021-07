LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem vol que Girona tingui un sistema propi d’autoproducció d’energies renovables

· Celebren que es faci l’auditoria a Font de la Pólvora però adverteixen que Girona ha pagat 150.000€ a Endesa en dos anys pel subministrament elèctric a famílies vulnerables

Guanyem Girona portarà al proper ple de dilluns 12 de juliol una moció que té la voluntat de crear un sistema municipal d’autoproducció d’energies renovables. El text que defensarà la regidora Laia Pèlach posa èmfasi en la necessitat que té Girona com a capital i màxim consumidor d’energia a les comarques gironines “d’assumir responsabilitats” i de plantejar alternatives. Així, Pèlach ha manifestat que cal que Girona lideri el camí cap a la sobirania energètica i marqui els canvis cap “a un model energètic que deixi de dependre d’un oligopoli perniciós per al medi ambient i per la butxaca del ciutadà i perquè s’avanci cap a l’autooconsum energètic”.

Entre d’altres, del principal partit a l’oposició demana estudiar la implantació de plantes pròpies de producció local d’energia als equipaments municipals, fer reserva de sòls per instal·lar-les, facilitar la creació de comunitats locals d’autoproducció o crear una ordenança municipal per assegurar que els edificis de nova construcció o reformats siguin eficients energèticament. El text també contempla la creació d’una empresa pública municipal de comercialització de l’energia per tal que l’Ajuntament i la ciutadania pugui tenir un rol actiu a l’hora de vendre l’energia sobrant que generi. El model que presenta Guanyem també busca acompanyar la ciutadania i les empreses que desitgin fer esforços per millorar en sostenibilitat.

Pèlach ha destacat que el pla que portaran al ple té la voluntat de continuar la feina que ha fet Guanyem Girona a l’hora d’arribar a acords que “permetin fer avançar Girona en la lluita contra l’emergència climàtica”. La formació municipalista ha destacat que en les negociacions sempre han posat una “mirada ecosocial” perquè entenen que “les ciutats futures que facin avui els deures ecològics en sortiran reforçades en un futur”. Així, la regidora de Guanyem ha destacat l’1,1 milions d’euros que van pactar amb el govern el març per una renovació de l’enllumenat públic a la ciutat més eficient energèticament i els 460.000€ per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals.

D’altra banda, Pèlach ha reivindicat també la creació de l’Oficina Energètica Municipal, una iniciativa de Guanyem que es va aprovar al plenari el 2019 i que compta amb una partida i un tècnic aprovats als pressupostos de 2020. La regidora ha recordat que el projecte acumula “un retard inexcusable de més d’un any” i per això ha explicat que la moció que presenten reitera la necessitat de crear l’Oficina per tal que desenvolupi i coordini polítiques que fomentin l’eficiència energètica a l’Ajuntament i amb el conjunt de la ciutadania.

Així mateix, des de Guanyem mostren “seriosos dubtes” de la voluntat de fer un pla ecosocial “realment ambiciós” i demanen compromisos “públics i reals” al govern. Pèlach ha recordat que al passat ple de juny Guanyem Girona es va quedar sol votant en contra d’un nou contracte amb Endesa: “És contradictori que Girona s’adhereixi a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública un dia i el següent decideixi concedir el contracte de subministrament a una multinacional que maltracta les veïnes i veïns de Girona i que és contrària a les energies renovables”.

Per la seva banda la també regidora de Guanyem Cristina Andreu ha valorat l’inici de l’auditoria de la xarxa elèctrica a la ciutat contractada per l’Ajuntament. Andreu ha agraït la tasca de les entitats veïnals i a favor dels drets dels veïns i veïnes de Girona est que han pressionat perquè es fes realitat un auditoria aprovada fa més de dos anys al plenari municipal. Així mateix, la representant del principal partit a l’oposició ha insistit que cal continuar amb el procés de regularització de comptadors “aturat unilateralment per l’Ajuntament”.

Andreu també ha aprofitat per recordar que en dos anys Girona ha hagut de pagar 150.000€ a Endesa per pagar les factures de persones amb vulnerabilitat energètica, un fet que considera “inacceptable”. En aquest punt des de Guanyem reivindiquen comptadors de la llum socials perquè -com en el cas de l’aigua- en casos de vulnerabilitat no es pugui tallar el subministrament dels usuaris.