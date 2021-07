Lluita institucional

Guanyem Catalunya emplaça a òrgans supramunicipals a donar suport als Ajuntaments en els processos de fiscalització de grans contractes

La investigació a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que va promoure Guanyem Badalona en Comú durant el mandat de Dolors Sabater com a alcaldessa de Badalona s’ha saldat amb una sentència absolutòria per a Jordi Colomer, l’assessor en gestió directa de serveis públics que va liderar l’estudi on es constata que el govern del Partit Popular de Badalona va pagar 13M€ de més a FCC. A Colomer se l’acusava per danys a l’honor de FCC per haver fiscalitzat el contracte de recollida de residus i neteja de Badalona.

Jordi Colomer ha celebrat la sentència a la roda de premsa celebrada avui, afirmant que “fiscalitzar la prestació de serveis públics mai no ha estat un delicte, sinó una obligació”. La diputada de la CUP i Guanyem Catalunya, Dolors Sabater, ha agraït la feina feta a Colomer i ha posat en valor el compromís ferm amb la transparència, l’ètica i el servei públic: “avui s’ha demostrat clarament que teníem tota la raó”, ha dit. Sabater ha afegit també que encetar processos de fiscalització és qüestió de voluntat política, i que aquestes empreses “tenen la connivència de molts partits polítics”. En el cas de Badalona, “FCC té un contenciós en contra de l’Ajuntament de Badalona perquè deixi de restringir els beneficis fraudulents retallats gràcies a la feina de fiscalització, però Albiol no està defensant el servei públic i els interessos municipals, fins al punt que ha considerat ‘satisfactori’ el servei de FCC”, conclou Sabater.

Com ha dit Jordi Colomer, “és necessari perdre la por a fiscalitzar, i sobretot, és necessari tenir consciència col·lectiva i preparar xarxes de suport arreu per sostenir la llosa que et cau a sobre quan t’arriba la demanda”. És per això que com a organització que neix del municipalisme, Guanyem Catalunya anima a la resta de municipis a iniciar processos de fiscalització de grans contractes i a compartir les seves experiències amb la resta de municipis. En aquest sentit, Guanyem Catalunya anuncia una ronda de contactes amb diferents municipis per explicar els processos viscuts a ciutats com Badalona, Ripollet o Cerdanyola, a fi de teixir complicitats amb municipis que també hagin viscut processos similars.

Conscients de les dificultats i impediments per fiscalitzar la prestació de serveis públics, Guanyem Catalunya fa un emplaçament a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Direcció General de l’Administració Local i a la Generalitat de Catalunya, en tant que òrgans supramunicipals amb capacitat de donar suport als municipis, perquè es destinin recursos de suport jurídic, tècnic i econòmic a tots aquells Ajuntaments que vulguin iniciar processos de fiscalització d’aquest tipus. Els municipis que ja ho han fet o que s’hi troben en aquests moments destaquen el desgast que suposa, per a una administració pública com un Ajuntament, destinar el personal intern a aquests processos de fiscalització. Per exemple, l’exalcalde de Cerdanyola i portaveu de Guanyem Catalunya, Carles Escolà, explica que “has d’estar sempre a sobre de les empreses grans perquè sinó enganyen els municipis, així com és necessari recuperar serveis municipals”, sobre l’experiència a Cerdanyola amb l’empresa Cespa de residus i neteja viària, propietat de Ferrovial.

Aquests òrgans supramunicipals tenen, doncs, la capacitat de revertir la indefensió en què es troben els ajuntaments que inicien aquests processos d’investigació destinant-hi els recursos necessaris.