Serveis públics

Els serveis d'emergència es mobilitzen per avançar cap a un servei de gestió, provisió i titularitat 100% pública

Els serveis d'emergència es mobilitzen per avançar cap a un servei de gestió, provisió i titularitat 100% públic i denuncen que Gestors ’Emergències (061,112), Ferrovial és l’actual adjudicatària del servei, formen part del conveni de Contac Center, quan tenen reconeguda la seva categoria laboral pel Consorci d’Educació de Tècnic Superior en teleoperador d’Emergències, reduint considerablement la qualitat del servei. Són només alguns exemples.

Exposen que "si parlem del Servei d’Ambulàncies (Transport Sanitari), i tenim en compte, per exemple, que el 90% de les persones treballadores del sector són subcontractades, i que les noves incorporacions de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) són contractats en pràctiques durant 2 anys, amb un 60% del sou el primer any i un 70% el segon, però amb les mateixes responsabilitats que el personal amb contractes ordinaris, entenem que l’externalització del servei ha precaritzat el sector".

Afegeixen que ra com ara, "en l’assistència sanitària, coexisteixen unitats de SEM, unitats de l’ICS, unitats privades de Transport Sanitari Urgent (TSU) i unitats privades de Transport Sanitari No Urgent (TSNU). Cap d'elles té un material bàsic homogeni. Ho hem vist recentment amb el material de seguretat durant la pandèmia. Hi havia professionals amb tots els EPI, d’altres havien de “plorar” per tenir-ne i d’altres anaven sense EPI o se'ls pagaven. Aquesta és la diferència que promou aquest sistema".

Amb la pandèmia COVID19 s’ha patit una manca d'informació envers els professionals: protocols/procediments canviants o inexistents, la greu falta de material de protecció (EPIs), la falta de recursos, l’absència total de proves PCR o serològiques al personal. Però sobretot s’hauria de tenir en compte, que les pràctiques derivades de la privatització de la salut pública, són l'autèntic detonant d’aquesta crisi. En concret al sector del Transport Sanitari com a vector de transmissió del coronavirus, esdevé un factor de risc imminent.