Per la República

El Consell per la República enfila el seu desplegament

El Soler (Rosselló) ha acollit aquest diumenge, els consells locals del Consell per la República constituïts formalment per signar la carta de compromís que els oficialitza com a òrgans locals de la institució. D'aquesta manera s'ha donat el tret de sortida pel des`legament del Consell. Un camí que ens portarà a les eleccions convocades l'1, 2 i 3 d'octubre per a elegir l'Assemblea de representants. L'acte de cloenda ha tingut un to emotiu amb l'actuació d'una violinista que ha interpretat El cant dels Ocells de Pau Casals. Una interpretació adient, per donar pas a les paraules del Molt Honorable President, Carles Puigdemont.

El president ha reconegut la tasca que fan els consells locals que treballen des del país per aconseguir els objectius del Consell i ha dit que “el procés d’independència de Catalunya no té marxa enrere i és inevitable”. Ha dit que, en aquest procés, el Consell “hi és sempre” i que “l’autodeterminació és la guia que ens ensenya el camí de l’èxit i es guanya cada dia”. “Ho sabem perquè ja ho hem fet”, ha afegit.

A l'acte també han parlat, Toni Comín, vice-president del Consell, que ha encoratjat que els consells locals segueixin les directrius i tasques que els encomana el Consell per la República, com ara seguir aquest pla polític. El conseller Toni Castellà que ha parlat sobre l’acció política del Consell i la consellera Aurora Madaula que ha detallat la importància dels consells locals en el procés de preparació de confrontació amb l’estat espanyol.

A continuació, Carles Puigdemont, Toni Comín, Toni Castellà, Guillem Fuster, Lluís Puig, Lluís Llach i Aurora Madaula han participat de la signatura de la Carta dels Consell Locals. L'acte també ha comptat d'una àmplia representació de batlles de Catalunya Nord, molt especialment d'Armelle Fourcade, batllessa del Soler.