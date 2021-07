De cada llar catalana, un baluard de la resistència organitzada

Que el CpR creï una comissió ad honorem de control i seguiment dels usos i costums de la llengua catalana.

Que impulsi un Comitè d'Ètica política independentista.

Que sorgeixen a l'ombra Comitès locals que puguin posicionar-se respecte a polítiques locals o propostes pels diferents ajuntaments; sobre tot a l'únic que governa, el PP-PSOE.

No cedint espais amb l'excusa que ja hi ha l'ANC, Òmnium o el CpR, sinó afegint-hi punts de vista, propostes que sumin vots de parts de la societat organitzada, atomitzant espais i no centralitzant els objectius repressius ni indrets, ni marcant dianes que facilitin la tasca a la repressió i, millor encara, sense regalar cap flanc.

Es cobririen sense ser legals ni estar exposades, vessants de participació a cada casa i a cada masia catalana sense assenyalar-hi el camí a la repressió.

Baluards invisibles de la resistència popular.

Miquelets missatgers arribant arreu i a temps, sense rastre virtual, i tot per fora de les organitzacions públiques, reconegudes i estudiades per "tàcitos satisfets."

Crec que no hi ha cap altra alternativa si volem delimitar independentistes, autonomismes i les paraules dels fets.

21 de juliol 2021

Guillem Vendrell Jofre