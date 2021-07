Consell per la República

Es presenta la Delegació del Consell per la República de les Illes Balears a Perpinyà

El vicepresident Toni Comín ha explicat que la signatura del protocol de la creació de la Delegació de les Illes Balears és fruit “d'una feina de molts mesos de converses amb el seu grup promotor”. A més, ha destacat que l'anunci s'ha fet al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, un espai simbòlic i que, a més, evidencia la cura per la totalitat de la nació que té el Consell.



Bernat Joan, exeurodiputat per ERC i en representació d'Eivissa, ha destacat la importància del Consell en la lluita internacional i també la que fa a l'interior i ha posat de manifest com n'és de clau que tingui “la seva estructura fora de l'Estat espanyol”. Joan també ha afegit que des de les Illes Balears “hi ha una part de la societat amb una simpatia per una Catalunya independent” i que s'ha d'impulsar una institució com el Consell “que treballa per al conjunt de la nació i la catalafonia”.



Maria Antònia Font, representant Mallorca, ha destacat que des de les Illes Balears no poden quedar amb les mans plegades davant la repressió de l'Estat. Ha destacat que “el Consell treballa pel conjunt dels Països Catalans i els cohesiona”, ja que "que som un sol poble". També ha recordat que també a les Illes Balears “es parla català” i que hi ha molta gent que creu en l'autodeterminació i que “defensa l'1-O i la unió cultural”.

Signatura solemne a Perpinyà

A la tarda ha quedat constituïda oficialment la Delegació amb l'acte protocol·lari corresponent de signatura amb el president Carles Puigdemont, el vicepresident Toni Comín, els consellers Carme García, Elisenda Paluzie, Lluís Puig i els representants de la Delegació de les Illes Balears, Bernat Joan, Esperança Marí i Maria Antònia Font. Com a amfitrions, també hi havia representants de la Delegació del Consell a la Catalunya Nord encapçalada pel seu president, Jep Bonet.

Reunió del Govern Ampliat

Al matí Durant la jornada, a més, també s'ha produït una reunió del Consell de Govern Ampliat (amb forces independentistes que no tenen representació al Parlament), amb la incorporació de dos membres més. En total hi han participat Enric Folch (Solidaritat), Jordi Pesarrodona (Independentistes d'Esquerres), Josep Serra (MES), Albert Aragonès (Reagrupament) i Toni Roderic (Els Verds).