Carta al Ministre de Seguretat Social, Sr. Escrivà

Per mitjà de l'espai de col·laboració LA VEU DE LES PLATAFORMES PENSIONISTES, volem fer-li arribar algunes de les nostres opinions i propostes.

Quan el Govern i la taula de diàleg social, sindicats i empresariat, aplaudien l'acord de la primera part de la reforma de les pensions, vostè proclamava que una generació en concret, l'anomenada baby-boom, anava a haver de sacrificar-se,

treballant més i / o cobrant menys. Creiem que el seu subconscient el va trair.

Pensava en veu alta quan va fer aquestes declaracions a TVE. Vostè mateix ho va reconèixer quan va voler matisar les seves declaracions: ... "no ha estat el meu millor dia ...", va afegir. el greu és que no sabem molt bé a qui dóna la culpa: si a les persones que van néixer des de finals dels 50 fins a principis dels 70 (¿quin delicte he comès contra

vosaltres naixent?

P. Calderón de la Barca), o a el moviment pensionista, perquè vivim alguns anysmés i perquè lluitem per unes pensions públiques dignes per a tothom i no ens resignem a les retallades ni a les privatitzacions del que és públic.

Després hem escoltat l'entrevista que li va fer el diario.es. Aquí es va mostrar més prudent. Ha comentat que caldria emprendre alguns "ajustos" i que el factor de sostenibilitat de la llei de reforma de 2013 de govern de el Partit Popular, que retalla les pensions per tenir major esperança de vida, es canviaria pel factor de equilibri intergeneracional. La veritat Sr. Ministre, ens hem posat a tremolar.

També va dir que la bretxa de gènere s'havia regulat pel Reial Decret de 2 de febrer d'aquest any. Realment no creiem que la bretxa de gènere, situada en un 35% aproximadament i quantificada en uns 420 € a l'mes de mitjana, se solucioni amb

30 € a l'mes per fill que és el que es va aprovar.

Les plataformes pensionistes que vam participar en aquest espai de col·laboració, li proposem una solució definitiva i justa: ja que la gran majoria de pensions de viduïtat, de pensions mínimes i de pensions no contributives recauen en dones, que la pensió mínima pública per a les persones pensionistes sigui igual a l' salari mínim interprofessional, i aquest el 60% de l'salari mitjà. S'acabaria la bretxa de gènere, les pensions de pobresa i, de passada, es compliria amb la Carta Social Europea, que Espanya va signar.

Tampoc no s'ha de preocupar pel finançament. A Espanya hi ha riquesa suficient. Només cal amb "posar-se les piles" contra la corrupció, l'evasió, l'elusió i el frau fiscal. També contra l'economia submergida. Perquè pensem que la viabilitat de sistema públic de pensions depèn fonamentalment de 2 factors: 1) REFORMA LABORAL: disminuir la taxa d'atur (Espanya té una de les més altes d'Europa), augmentant l'ocupació amb condicions laborals i salaris dignes, el que faria elevar els ingressos a la

Seguretat Social, i 2) REFORMA FISCAL: una fiscalitat justa i progressiva, no només en la teoria, també a la pràctica, augmentant els recursos materials i humans per facilitar i millorar la inspecció d'hisenda i de treball. La veritat Sr. Ministre és que, si a Espanya arribéssim a la mitjana europea en ocupació públic suposaria crear a Espanya, aproximadament, 600.000 nous llocs de treball de qualitat en els sectors d'educació, sociosanitari, investigació, cultura, etc., que bona falta ens fa. Seria un gran alleujament per a centenars de milers de joves que estan a l'atur o van haver d'emigrar del seu país.

En definitiva, des de la Veu de les Plataformes de pensionistes, li diem que no hi ha que espantar i amenaçar a ningú. Que les privatitzacions no són modernització; són endarreriment, desigualtat i incertesa. Cal tenir decisió i valentia i aplicar les polítiques econòmiques i socials que permetin la sostenibilitat de el sistema públic de pensions de repartiment i prestació definida, i una ocupació digna i fix perquè les persones en edat de treballar puguin fer un projecte de vida. El saludem i voldríem tenir algun dia una trobada amb vostè per exposar-li els nostres punts de vista.

Signen aquesta carta:

Coordinadora Pensionistas de Bizkaia

Coordinadora Pensionistas de Cantabria

Plataformas Pensionistas de Leganés (Madrid),

Coordinadora Pensionistas de León,

Plataforma Pensionista de Cervelló (Barcelona),

Plataforma Pensionista de Nájera (La Rioja)

COSPA. Colectivo de Pensionistas de Avilés (Asturias)

MODEPENLU Movimiento por la defensa de las pensiones

públicas y todo lo público de Lugo

Pensionistas Complutenses. Alcalá de Henares (Madrid)