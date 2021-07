Per la República

Acte-concentració a Arenys de Munt sota el lema “Ara més que mai, independència!”

Aquest diumenge 4 de juliol a les 11 h, les assemblees territorials del Maresme organitzen un acte al Parc Can Jalpí. Monument a la Independència a Arenys de Munt sota el lema: “Ara més que mai, independència!”

L’acte està organitzat per: Assemblea Maresme, ViaUnilateral, CDR Arenys de Munt, Consells locals per la República del Maresme, Col·lectiu MAR, Plataforma per la Llengüa – Arenys de Mar.

Comptarà amb la presència d'Albano Dante Fachín; Dolors Feliu; el vicepresident de l'ANC, David Fernández, i els represaliats Arià Bayé, Roger Espanyol, Moisès Fernández, Francisco Garrobo, Joan Jubany, Amèlia Medina, Anna Molina, Carme Renedo i Marcel Vivet, entre d’altres.