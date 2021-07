PAÏSOS BÀLTICS

Accidentada visita de Pedro Sánchez als països bàltics

Pedro Sánchez recollint els papers a Lituània poc abans de fugir per una 'alerta aèria'

Accidentada visita de Pedro Sánchez als països bàltics. Ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va participar a Letònia en una ofrena floral a les víctimes de la seva guerra de la independència de Letònia, un acte al denominat Monument a la Llibertat on hi havia dues persones desplegant una estelada.

Avui una suposada amenaça aèria atribuïda a Rússia ha forçat a Pedro Sánchez i al president de Lituània a interrompre una conferència de premsa. Enmig de l'esdeveniment, han sorgit les veus dels pilots espanyols (i de Pedro Sánchez dient al sorprès president lituà 'It's an Alfa Scramble') desallotjant l'hangar on es trobaven els seus avions caça.