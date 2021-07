Català

"Ara Eivissa" i la UIB denuncien la reculada del Govern pel que fa al requisit de català en ensenyaments artístics

Ara Eivissa ha remarcat que és "molt preocupant que hagi de sortir la Universitat a dir que el Govern no diu la veritat en un comunicat.

Aquest col·lectiu és molt contundent, "No podem consentir que un Govern que es diu d'esquerres tingui menystinguda d'aquesta manera la nostra llengua, sembla que tornem als temps maleïts d'en Bauzá", han remarcat. A més, han afegit que en aquest tema "costa trobar la diferència" ja que "fan servir els mateixos arguments", segons dBalears.

El Govern va intentar apagar la polèmica aquest dijous amb un comunicat que ha indignat tant a sindicats com a la UIB. Concretament, al text negaven que s'hagi fet una rebaixa del requisit de català als centres superiors d’ensenyaments artístics; que tots els sindicats votaren a favor de la modificació de l'Ordre, a excepció de la UOB; i que en el Consell Escolar es varen proposar algunes al·legacions per part de la UIB que no varen tenir suport.

A més, el darrer punt del comunicat del Govern destaca que des de la Conselleria d’Educació i Formació Professional s’ha fet «una aposta clara per l’ensenyament de i en català a les Illes durant les dues legislatures». Cosa amb la qual el Departament de Filologia Catalana ha deixat clar que no hi està d'acord: "Denunciam que la pretensió inicial de la Conselleria era derogar el Pla de Formació Lingüística i Cultural. Aquesta mesura va contra qualsevol 'aposta clara per l'ensenyament de i en català a les Illes'. El desacord de la UIB, de la Direcció General de Política Lingüística i de la majoria de sindicats va obligar la Conselleria a retirar la proposta de derogació del FOLC"