Crida pel finançament

Recollida de signatures en suport del manifest "El País Valencià contra l'espoli"

La Crida pel Finançament ha iniciat una recollida de signatures per a donar suport al manifest "El País Valencià contra l'espoli", que van presentar el passat 10 de juny en una concentració enfront de les Corts en commemoració del 4t aniversari de la Crida pel Finançament Valencià. A la concentració van anunciar que treballaven per organitzar una “gran mobilització unitària i transversal” per a aquesta tardor.

En el manifest es fa una crida a la societat a “l’organització i la mobilització que servisca per a condonar el deute que és impagable, eliminar el dèficit fiscal, i avançar cap a una hisenda pròpia necessària per al nostre autogovern i per a millorar la vida de les valencianes i valencians”.

Segons resa el manifest, “l’única via possible per a compensar aquest infrafinançament ha sigut el recurs al deute públic, que ha acabat convertint-se en una llosa superior als 50.000 milions d’euros que obliga a destinar més del 25% dels ja escassos recursos disponibles per a la seua amortització i que s’ha convertit en un mecanisme més de drenatge i transvasament de la mateixa riquesa”.

El manifest, que està obert a la signatura d’entitats i persones, pretén posar en l’agenda política la necessitat de la revisió del sistema de finançament i arribar al conjunt de la ciutadania i de les poblacions valencianes. Per a la Crida, és “necessari superar l’actual situació caracteritzada per les promeses incomplides pels diferents governs espanyols i aconseguir obrir una negociació real que acabe amb l’espoli fiscal”.