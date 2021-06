eleccions

Reclamem als partits que apliquin mesures concretes per impulsar el català a la Catalunya del Nord

La Plataforma per la Llengua demana una sèrie de compromisos electorals de cara als comicis regionals i departamentals de l'estat francès

Aquest diumenge 20 de juny se celebra la primera volta de les eleccions regionals i de les eleccions departamentals franceses. Com sempre que hi ha comicis a territoris de parla catalana, la Plataforma per la Llengua ha fet arribar als partits una sèrie de mesures lingüístiques perquè es comprometin a aplicar-les en cas de governar.

Els departaments de l'estat francès equivalen a les províncies de l'Estat espanyol, mentre que les regions, des d'un punt de vista de l'organització territorial, equivalen a les comunitats autònomes. La Plataforma per la Llengua demana tant al Consell Regional d'Occitània-Pirineus-Mediterrània com al Consell Departamental dels Pirineus Orientals que garanteixin la presència del català a les comunicacions i a la retolació dels seus edificis. També se'ls demana que augmentin el finançament destinat a l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, com també un augment dels cursos de català per al personal que treballa per a l'administració. A més, també es reclama que el coneixement de la llengua pròpia de la Catalunya del Nord compti com un mèrit a l'hora d'accedir a una plaça pública. Cal tenir en compte que a França la legislació actual prohibeix requerir al personal públic cap llengua que no sigui el francès. L'entitat, a més, vol que els partits que governin les dues administracions es comprometin a facilitar l'obertura de noves escoles immersives i que s'augmentin les aportacions econòmiques per a les quals ja existeixen, la Bressola i Arrels.

Respecte dels compromisos reclamats específicament a l'administració departamental, la Plataforma per la Llengua demana que s'apliqui plenament la Carta a favor del català del Consell departamental dels Pirineus Orientals de l'any 2007, que només es compleix parcialment. L'entitat també reclama mesures en matèria de beques de formació, retolació viària, turisme i dinamització de la cultura en llengua catalana. A més, cal que el Consell pressioni l'estat francès perquè s'organitzi una consulta per canviar el nom del departament i passi a dir-se País Català-Fenolhedés.

Pel que fa al Consell Regional, l'entitat demana als partits que apliquin mesures per millorar la situació del català en tots els àmbits de la gestió pública. Per exemple, es reclama que el govern de la regió dediqui com a mínim 2,5 euros per habitant del territori dels Pirineus Orientals per finançar les polítiques de promoció de la llengua catalana. La Plataforma per la Llengua, a més, vol que en acabar la legislatura hagi quedat garantit l'ensenyament del català a l'educació secundària pública, tant als liceus generalistes com als professionals. A més, l'entitat demana que s'habilitin cursos de català per al personal sanitari i els monitors de lleure i d'esports. També és necessari augmentar la creació de continguts audiovisuals en català i, a més, cal que els consellers regionals pressionin l'estat francès perquè quedi garantida la reciprocitat dels mitjans radiofònics i televisius en català amb els de la resta de territoris del domini. En el document presentat, l'entitat també reclama al Consell que esmeni el nom de la regió perquè passi a dir-se Occitània País Català.

Ateses les greus retallades del Consell Constitucional francès a l'anomenada Llei Molac, que entre d'altres coses havia de garantir el dret a la immersió lingüística en català, la Plataforma per la Llengua reclama la modificació de l'article 2 de la Constitució francesa. El punt 1 d'aquest article, que estableix que "la llengua de la República és el francès", ha estat el fonament legal en el qual van basar-se els lletrats magistrats per invalidar les parts essencials de la Llei Molac. Per tant, és imprescindible que els consellers regionals i departamentals pressionin l'Estat perquè es modifiqui aquest article i es pugui avançar en el reconeixement dels drets dels catalanoparlants del territori francès.