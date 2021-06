indults

Reacció política davant dels indults

Poble Lliure celebra la sortida de la presó dels 9 polítics però reivindica que hi ha més de 3000 repesaliats amb penes elevadíssimes; la CUP adverteix que només l’amnistia i l’autodeterminació resoldran l’escenari català i l'ANC considera la independència amnistiarà totes les persones que estan patint la repressió de l'Estat espanyol.

Poble Lliure celebra la sortida de presó dels 9 presos polítics independentistes.





Hauran passat més de tres anys i mig empresonats en base a unes acusacions i un judicl totalment injust. Això no hi ha indult que ho faci oblidar.

La concessió dels indults es produeix després d'aquests anys de pena ja complerts estictament, fins i tot amb la denegació de l'accés als tercers graus. Es produeix també després de les contradiccions que la judicautra europea ha anat assenyalant del procés, rebutjant les euro ordres l consolidant la immunitat dels europarlamentaris. Unes pistes que assenyalen una més que

probable bufetada Judicial del TEDH que l'actual Govern espanyol buscaria atenuar. De la mateixa manera s'ha d' entendre una possible reforma del delicte de sedició. Altres sectors de l'Estat espanyol, incloent majoritàrlament la judicatura, rebutgen els indults perquè continuen considerant la repressió frontal com a única resposta a l'independentisme i perquè veuen que el nostre "ho tornarem a fer és una mera consigna. Tanmateix, la gestió dels Indults per part dels principals partits Independentistes podria afegir confusió a la desorientació estratègica de l'independentlsme. La manca d'un a defensa política unitària del conjunt de represaliats, a diferència de l'experiència històrica de la comissió Portaveus dels detinguts del 92, podria aprofundir la devisió de l'independentisme. En conclusió ens queda assenyalar dues reflexions clau per a aquest moment: en el context de l'Estat espanyol, no hi ha via a la independència que no impliqui repressió. Aquests no són els primers ni seran els últims presos del' independentisme fins a assolir la República Catalana i en segon lloc, convé no oblidar que la repressió no s'ha aturat : hl ha més de 3.000 persones

encausades per diversos tribunals que s'enfronten a multes elevadlsslmes, lnhabllltaclonsl també presó. Hi ha persones exiilades. Hi ha nous casos motivats per l'acuació de la pròpia Fiscalia, dependent del Govern espanyol del PSOE i Un des Podem. Cridem a rebre els presos i preses i cridem a fer real el crit històric: lar epressió no ens aturaràl



La CUP adverteix que només l’amnistia i l’autodeterminació resoldran l’escenari català





Davant la recent aprovació dels indults per part del govern espanyol, els anticapitalistes recorden que hi ha més de 3.000 persones represaliades que queden a la intempèrie amb aquesta mesura





Celebra que les 9 persones preses puguin sortir de la presó i posar fi a una situació de privació de llibertat injusta. No obstant això, hi ha més de 3.000 persones represaliades i els indults ni resolen el fons del conflicte polític, ni resolen seves conseqüències en clau repressiva deixant a la intempèrie a molta gent. Aquests indults intenten ser una primera pedra d'una operació d'estat impulsada pel govern espanyol i les elits econòmiques que pretenen tancar el procés en un pacte entre despatxos. Així s'ha manifestat la CUP després de l'anunci oficial de l'aprovació d'aquesta mesura de gràcia per part de l'executiva de Pedro Sánchez.





Tot i que avui a la compareixença post Consell de Ministres el president del govern espanyol ha parlat dels indults com el camí de la concòrdia entre Espanya i Catalunya, la CUP assegura que aquesta mesura no és adequada. La solució és clara: amnistia i autodeterminació. Segons el CEO de maig del 2021, a Catalunya un 75% de la població entén que la millor fórmula per afrontar el conflicte és un referèndum d'autodeterminació, de fet, segons la mateixa enquesta el 50% de l'electorat del PSC aposta per un referèndum com a solució política.





Contràriament, el govern espanyol en cap cas ha obert la porta a resoldre democràticament el conflicte i a posar fi a la repressió. La CUP reivindica el pacte de la majoria, el pacte de l'amnistia i de l'autodeterminació, en front del pacte del Liceu, que el president del govern ha volgut fer públic de la mà de la patronal i altres agents amb poder reconegut pel Règim que donen suport al marc que no reconeix el referèndum.





Per tot això, la CUP insisteix que no renunciarà ni a l'autodeterminació ni a la independència dels Països Catalans, a l'avenç cap a la consecució dels drets socials i les llibertats que el règim nega sistemàticament, i a l'amnistia total per totes les persones represaliades en el marc de l'1-O. En aquest sentit la CUP no participarà de cap operació política que no sigui per dur a terme l'autodeterminació i l'amnistia total per les més de 3.300 persones represaliades. "No podem validar ni acceptar el marc que ens imposa l'Estat per tal d'impedir que els catalans i catalanes decidim lliurement el nostre futur",

sentencien els anticapitalistes.









Per a l'ANC només la independència amnistiarà totes les persones que estan patint la repressió de l'Estat espanyol.

L'executiu espanyol ha indultat a nou representants polítics i civils que en el seu moment varen liderar el referèndum d’autodeterminació, la declaració d’independència i les mobilitzacions que els van acompanyar. Han passat injustament gairebé 4 anys a la presó, condemnats en un judici farsa per exercir drets democràtics i ens alegrem que puguin tornar a casa amb les seves famílies. Avui el Govern espanyol els hi ha atorgat el "perdó". Perdonar el què? Perdonar uns delictes que mai han existit?

Quan no hi ha delicte, i a més el tribunal jutjador és incompetent i no és imparcial, el judici ha de ser declarat nul. Aquest és l’objectiu dels recursos al Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg. I aquesta seria l’única resolució justa d’aquesta causa.

3.300 companyes i companys de lluita segueixen sent víctimes de la repressió, i la xifra va en alça, ja que mentre parlen d'indults, cada dia tenim nous imputats, nous condemnats i uns nous represaliats. Només durant la setmana passada vàrem conèixer la condemna a Marcel Vivet de 5 anys de presó, la persecució dels mossos que varen fer d’escorta al president a l’exili, mentre seguien declarant càrrecs polítics i funcionaris encausats en el jutjat núm. 13 i la comunitat acadèmica internacional s’exclamava de la persecució del Dr. Andreu Mas-Colell, que juntament amb 39 persones més afronta sancions milionàries del Tribunal de Cuentas per l’acció exterior de la Generalitat.

A totes aquestes persones represaliades, a la gent del carrer, no els hi ha arribat cap indult, ni els hi arribarà, perquè no interessen com a moneda de canvi. Els indults parcials i “reversibles” als nou presos polítics arriben per apaivagar la pressió sobre Espanya dels organismes internacionals, com el Consell d’Europa, que ahir va aprovar una resolució molt dura sobre la persecució política dels polítics catalans per part de l’Estat espanyol, equiparant-lo a Turquia, i per mirar de retardar la sentència d’Estrasburg sobre el judici del Suprem, o en tot cas, que aquesta sentència arribi amb els presos ja al carrer, i no havent-los d’alliberar en compliment d’una sentència europea.

Poc a poc, tribunals i organismes internacionals estan acreditant les vulneracions de drets humans que ha comès l’estat espanyol per reprimir l’exercici del dret d’autodeterminació de Catalunya i això reforça enormement la legitimitat interna i externa del procés d’independència.

És en aquest context de feblesa de l’Estat, que arriben els indults, com a peça clau d’una operació de més abast, que ahir el president del Govern espanyol va presentar al Liceu.

Pedro Sánchez va presentar els indults com un gest de generositat política sense cap reconeixement de la naturalesa del conflicte polític. Un gest d’apaivagament per oferir un projecte polític per a Espanya, en el marc de la reconstrucció post-Covid. Ni autodeterminació, ni amnistia estan a l’horitzó. Ni tan sols reconeixement nacional per a Catalunya. Tal com va dir Pedro Sánchez “encabezo un Gobierno que cree genuínamente en la unión de España, en la unión de todos los pueblos de España que defiende la unión de todos y todas los españoles y españolas”.

L'indult no és cap solució política i ens preocupa que aquests indults puguin ser fruit d’un acord amb dirigents polítics independentistes, i que condicionin l’actuació política del nostre parlament i govern.

Tal com s’esperava, l’indult a les preses i presos polítics ha estat atorgat sota certes condicions. D’una banda, es manté la inhabilitació per ostentar càrrecs públics. D’altra banda, continuaran sota amenaça, ja que si l’Estat espanyol considera que han reiterat en algun delicte tornarien a entrar a la presó.

Un cop els nou presos polítics estiguin en llibertat, caldrà fer una reflexió col·lectiva sobre els lideratges del moviment independentista. En la lluita democràtica per la independència de Catalunya és imprescindible comptar amb lideratges efectius, lliures i no condicionats pel xantatge de l’Estat.

Des de la societat civil continuarem mobilitzant-nos i treballant incessablement per assolir la independència, des del convenciment que serà la República Catalana la que amnistiarà totes les persones que estan patint la repressió de l'Estat espanyol.

Independència és Llibertat!