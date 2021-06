Repressió

Poble Lliure reclama al Govern que acati l'acord amb la CUP i Guanyem

Poble Lliure, organització a la qual milita en Marcel Vivet, ha reclamat a la Generalitat que acati l’acord amb la CUP i Guanyem: “Retirada de les acusacions particulars contra participants en mobilitzacions socials i polítiques, exceptuant aquelles on hi hagin lesions a agents acreditades amb certificat mèdic. A les actuacions actuals i futures, la personació de la Generalitat es limitarà als casos de lesions acreditades, si s’escau, i es centrarà en el rescabalament de la responsabilitat civil en casos de lesions no lleus.".

Així s'expressa de contundent en un comunicat, de suport a Marcel Vivet i denuncia pel que fa a la nefasta gestió de la lluita antirepressiva que està ajudant a la desorientació estratègica de l’independentisme.

Recorda que la Generalitat de Catalunya, què demanava 4 anys i 9 mesos de presó, mentre que la Fiscalia sol·licitava 5 anys i 6 mesos. La col·laboració del Govern català amb la repressió espanyola ha de finalitzar immediatament. La Generalitat va oferir-li un pacte segons el qual en Marcel havia d’acceptar els presumptes delictes a canvi d’una pena de 2 anys de presó. En Marcel va ser contundent: “Xantatge i estratègia per a carregar-me el pes d’aquesta vergonya de judici i ells rentar-se’n les mans”.

Denuncia la nefasta gestió de la lluita antirepressiva està ajudant a la desorientació estratègica de l’independentisme. La manca d’una defensa política unitària del conjunt de represaliats, a diferència de l’experiència històrica de la Comissió Portaveus dels detinguts del 92, aprofundeix la divisió de l’independentisme.

"En el context de l’Estat espanyol, no hi ha via a la independència que no impliqui repressió" afirma Poble Lliure i en aquesta línia, punta que "actuals presos i exiliats polítics no són els primers ni seran els últims fins a assolir la República Catalana. Malgrat els indults negociats, la repressió no s’ha aturat ni s’aturarà: hi ha més de 3.000 persones encausades per diversos tribunals que s’enfronten a multes elevadíssimes, inhabilitacions i també presó. I hi ha nous casos motivats per l’actuació de la pròpia Fiscalia, dependent del Govern espanyol del PSOE i Unides Podem".