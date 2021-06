Per la república

PL per la confrontació democràtica amb una estratègia republicana de ruptura

Com ja va fer l’abril de 2018 amb el manual Estratègia i Acció Republicana, en aquest nou document La Lluita per la República Catalana Independent: Línies d’Acció Política Principals, Poble Lliure exposa públicament la seva proposta de cara als nous reptes, i les línies d’acció que considera prioritàries per a l’independentisme català. Podeu descarregar el llibret complet d‘aquí.